Він передав 11-листковий звіт про плани терористів прем'єру, але той не звернув увагу на його зміст.

У 2016 році тодішній міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман підготував 11-сторінковий документ із попередженням про плани ХАМАС прорватися через кордон, захопити громади на півдні Ізраїлю, влаштувати масові вбивства та взяття заручників.

Як пише The Times of Israel, про це свідчать уривки цього документа, які з'явилися у розпорядженні журналістів. У документі Ліберман детально описав плани терористів та передбачив саме те, що відбулося 7 жовтня. Відтак, ізраїльські офіційні особи протягом кількох років знали про можливість такого нападу ХАМАС, але, очевидно, не врахували ці попередження достатньо серйозними.

"ХАМАС має намір перенести конфлікт на територію Ізраїлю, відправивши значну кількість добре навчених сил (наприклад, Nukhba (командос) в Ізраїль, щоб спробувати захопити ізраїльську громаду (або, можливо, навіть кілька громад) на кордоні з Газою та взяти заручників", – написав Ліберман у документі, який отримав гриф "цілком таємно".

"Крім фізичної шкоди людям, це також призведе до значної моральної шкоди Ізраїлю", - зазначив екс-міністр.

Ліберман зізнався, що передав документ прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху в грудні 2016 року, попередивши, що ХАМАС атакуватиме "саме так", як зробив це 7 жовтня, якщо не ліквідувати його можливості.

Екс-міністр оборони каже, що документ було "зневажливо проігноровано" не тільки Нетаньяху, але й керівниками спецслужб.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Нагадаємо, днями речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази та перехід до наступної фази війни.

Вчора радник Білого дому з питань національний безпеки Джейк Салліван назвав реальним ризик того, що арабо-ізраїльський конфлікт переросте у регіональний.

"Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: