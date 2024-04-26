Глава Держдепу підкреслив, що Китай став основним постачальником сировини і важливих компонентів для російської зброї.

Якщо Пекін не вживе заходів для вирішення проблеми з підтримкою військових зусиль Москви, це зробить Вашингтон. Про це заявив державний секретар (очільник МЗС) США Ентоні Блінкен на брифінгу за підсумками зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном.

"Китай - основний постачальник верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, яка має вирішальне значення для виробництва боєприпасів, ракетного палива та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази. (...) Росії було б складніше продовжувати наступ на Україну без підтримки Китаю", - заявив він.

У цьому контексті Блінкен прямо пригрозив Китаю введенням санкцій в якості покарання за підтримку російської агресивної війни проти України.

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"США готові вживати нових заходів і вводити санкції проти Китаю на тлі ситуації в Україні", - заявив держсекретар США після зустрічі з китайським лідером.

Блінкен також підкреслив, що Пекін не може зберігати хороші відносини з ЄС, підтримуючи найбільшу загрозу для безпеки Європи з часів "холодної війни".

Європа і США застерегли Китай від підтримки РФ

Як писав УНІАН, риторика американських офіційних осіб щодо Китаю стала помітно жорсткішою останніми тижнями. За даними The Wall Street Journal, зараз влада США готує проект санкцій, які відріжуть деякі китайські банки від світової фінансової системи. Цього удару завдадуть, якщо Пекін не припинить підтримувати агресію РФ в Україні.

Дещо обережніше, але приблизно в тому ж ключі висловлюються й офіційні особи ЄС. Європейці попереджають Пекін, що він не може розраховувати на добрі стосунки з ними, поки підтримує російську загрозу для континенту.

За даними Politico, ЄС теж готується до торговельної війни з Китаєм на випадок, якщо вмовляння не подіють.

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