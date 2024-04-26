Водночас Пекін навчився реагувати на торговельні обмеження.

Євросоюз посилює боротьбу з несправедливою підтримкою Пекіном компаній, як вважає блок, які підривають європейських конкурентів. Після багатьох років нарощування вдосконаленого арсеналу для торговельної війни, Європа демонструє, що готова до жорстких дій проти Китаю, пише Politico.

25 квітня слідчі ЄС нагрянули до голландського і польського офісів компанії Nuctech, виробника сканерів безпеки, у справі, яка стосується однієї з найдавніших претензій Європи до Китаю – щедрих державних субсидій, які допомагають китайським фірмам підривати позиції європейських конкурентів. Рейд "підкреслює подальше погіршення бізнес-середовища в ЄС і посилає вкрай негативний сигнал усім іноземним компаніям", заявила місія Китаю в ЄС.

Вибір часу для такого запального наїзду видається важливим напередодні поїздки Сі Цзіньпіна до Європи наступного місяця – першої за останні п'ять років, під час якої він відвідає Францію, Сербію та Угорщину.

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За словами журналістів, протягом багатьох років Брюссель неодноразово використовував пом'якшувальний тон у відносинах з Пекіном, прагнучи до безперспективного діалогу про державні субсидії і надлишкові потужності в таких галузях, як сталь, алюміній і зелені технології, замість того, щоб піти на пряму конфронтацію і торговельну війну "око за око".

"Тепер рукавички зняті – в міру того, як зростає політичний консенсус щодо того, що Європа повинна захищати ключові технології… Раніше ЄС розпочав розслідування державної підтримки Китаєм електромобілів. Тепер Брюссель продовжив розслідування щодо вітрових турбін і лікарняного обладнання, щоб "відновити баланс у партнерстві між ЄС і Китаєм", – пише видання.

Використання нової зброї

В статті йдеться, що протягом більшої частини десятиліття Єврокомісія розробляла більш потужний арсенал засобів торговельного захисту, але велике питання завжди полягало в тому, чи готовий Брюссель їх використовувати, або ж вони в першу чергу були лише засобом стримування. Зокрема, йдеться про Міжнародний інструмент закупівель (вперше використаний у справі про медичні технології цього тижня), який має на меті вжити заходів проти Китаю, якщо він відсторонить європейські компанії від участі в державних тендерах.

Старший аналітик з геоекономіки в Дослідницькому інституті "Адарга" Франческа Гіретті підкреслює, що наразі Єврокомісія здатна і хоче його використовувати вказаний інструмент.

Послання до Вашингтона

Автори підкреслюють, що більш жорстка позиція Європи має як переваги, так і небезпеки. З одного боку, більш жорстка позиція ЄС щодо Китаю – це оливкова гілка для яструбиних союзників у США, які часто були розчаровані м'яким підходом Європи. Але це також означає, що Європа повинна бути готовою до контратаки з боку Пекіна і бурхливого періоду торгового конфлікту.

США, безумовно, уважно стежать за новим ігровим планом ЄС. Одразу після оголошення цього тижня про розслідування щодо медичних виробів торговий представник США Кетрін Тай заявила, що "з цікавістю" стежить за розвитком подій, наголосивши на тісній співпраці між двома сторонами у "визначенні та вивченні шляхів подолання неринкової політики та практик, які застосовуються [Китаєм]".

Розслідування щодо субсидій - не єдина ознака посилення рішучості Брюсселя боротися з Пекіном більш прямолінійно. Усередині ЄС також зростає тиск з вимогою більш реалістично протистояти масштабним інфраструктурним інвестиційним проектам Китаю в рамках "Поясу і шляху", де Пекін розширює свій стратегічний вплив, допомагаючи будувати порти і дороги, що з'єднують Азію з європейськими ринками.

У внутрішньому документі ЄК, отриманому Politico, йдеться про те, що тепер блок повинен більш серйозно зосередитися на створенні плацдармів у ключових стратегічних гірничодобувних та енергетичних інтересах в Африці та Центральній Азії. У секторі одягу Брюссель також готується до боротьби з впливом на ринок китайського додатку Shein. Двоє повідомлених людей сказали пиданню, що Брюссель близький до того, щоб найближчими днями визнати Shein "дуже великою онлайн-платформою", піддавши її додатковій перевірці відповідно до закону блоку про модерацію контенту.

Готовність до відплати

Тепер питання полягає в тому, де і як Пекін відповість. Щоразу, коли Європа підвищує ставки в торгівлі, Китай, як правило, має відповідь. У різних протистояннях Китай довів, що він є експертом у нацьковуванні країн одна на одну, погрожуючи, наприклад, надавати перевагу літакам Boeing, а не Airbus, або не купувати французьке та іспанське вино, вказують журналісти.

Андерс Анлід, голова національної торгової ради Швеції заявив, що потрібно зробити все можливе, щоб не допустити торговельної війни з Китаєм. Однак говність посилити тиск на Китай також з'являється в той час, коли Європа переосмислює свою залежність від автократій після російського вторгнення в Україну.

Посилення американського тиску на Китай

Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 квітня прибув з візитом до Китаю через зростаюче занепокоєння країни тим, що війна РФ проти України стала можливою завдяки китайській військовій допомозі для Москви.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає РФ досягти своїх військових цілей в Україні, адже продовжує передавати Москві такі товари, як технології БпЛА і порохові інгредієнти.

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