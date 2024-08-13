У Молдові категорично спростували таку інформацію, яку поширює РФ.

13 серпня МЗС Росії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Молдови в Москві через інформацію у ЗМІ про те, що Молдова нібито планує розмістити у своїй країні літаки F-16 для України. Водночас у МЗС Молдови спростували цю інформацію та заявили, що російське МЗС отримує дані з фейкових джерел в інтернеті. Про це пише NewsMaker, посилаючись на заяву міністерства.

"У зв'язку з цим МЗС зазначає, що російське міністерство закордонних справ, на жаль, отримує інформацію з фейкових новин в інтернеті. Молдова не приймає і не буде приймати у себе зброю і військову техніку, зокрема літаки, призначені для України. Молдова є нейтральною державою, і її відомства будуть і надалі дотримуватися принципу нейтралітету. У зв'язку з цим МЗС нагадує, що єдиною країною, яка незаконно розміщує війська і боєприпаси на території Молдови без згоди влади, є Росія", - наголосили у повідомленні.

Крім того, в МЗС Молдови висловили жаль через поширення такої дезінформації та закликали міністерство закордонних справ Росії "не поширювати неправдиві відомості про нашу країну".

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У виданні нагадали, що від початку року міністерство оборони Молдови вже не один раз спростовувало інформацію, яка з'являється в соцмережах, про те, що президент країни Мая Санду начебто дозволила транзит через Молдову винищувачів F-16.

У Міноборони, відповідаючи на запит NewsMaker щодо цього питання, зазначили, що категорично спростовують цю неправдиву інформацію, яка спрямована на нагнітання страху у суспільстві".

Водночас міністр оборони країни Анатолій Носатий також спростував інформацію про те, що винищувачі F-16, які Захід надішле України, перебуватимуть деякий час у Маркулештському аеропорту. За його словами, цю інформацію поширювали "політики, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні".

F-16 для України - останні новини

Як писав УНІАН, у день Повітряних сил ЗСУ в Україні показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Президент Володимир Зеленський не розповів, які саме завдання виконуватимуть довгоочікувані літаки, проте він зазначив, що кількості пілотів, які вже навчені, ще недостатньо.

Своєю чергою у НАТО показали відео, на якому українські військові навчаються на винищувачах F-16. Один з українських пілотів розповів, що літати на F-16 дуже цікаво. Водночас він зазначив, що радянські МіГи, які є в авіапарку України, також не можна вважати дуже нудними.

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