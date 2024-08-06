Один з українських пілотів розповів, що літати на F-16 дуже цікаво.

У НАТО показали кадри підготовки українських військовослужбовців на літаках F-16. Відповідне відео опублікувала пресслужба альянсу у соцмережі Х.

"В Україну прибули F-16. Погляд на те, як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний екіпаж керувати винищувачами та обслуговувати їх", – йдеться у підписі до відео.

Один з українських пілотів розповів, що літати на F-16 дуже цікаво. При цьому зауважив, що радянські МіГи, які є в авіапарку України, також не можна вважати дуже нудними. Військовий додав, що F-16 має легке управління та легко рухається.

Водночас генерал-майор ВПС Данії Ян Дам сказав, що F-16 неодноразово оновлювалися.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами. Я впевнений, що українські Повітряні сили отримають користь від цього", – наголосив він.

F-16 для України

4 серпня, у День Повітряних сил України, влада офіційно підтвердила отримання перших винищувачів F-16, показавши фото і відео з цими літаками.

Точна кількість наданих Україні літаків поки невідома – у ЗМІ називали різні цифри, від 6 до 10 одиниць. Economist писало, що загалом Україна має отримати від союзників 79 літаків F-16. Зокрема, 20 з них мають надійти до України до кінця 2024 року.

Водночас народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що Україна отримала винищувачі F-16 із новітньою авіонікою та радарами для наведення ракет.

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