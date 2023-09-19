Вони також пригрозили наслідками третім сторонам, які хочуть допомогти РФ у її агресії.

Країни G7 у вівторок закликали Китай тиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ блоку, які провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Як заявило МЗС Японії, яка головує у G7, члени "Великої сімки" сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні окупаційних військ РФ з України.

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Члени G7 також привітали участь Пекіна в зустрічі під керівництвом України в Джидді та "заохотили Китай і надалі підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною".

Водночас країни "Великою сімки" знову закликали треті сторони припинити будь-яку та будь-яку допомогу в агресивній війні Росії, інакше ті "зазнають серйозних витрат".

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти намагаються відновити втрачені позиції біля Андріївки та Роботиного, атакують в районі Кліщіївки та Мар’їнки. За добу сталося понад 30 бойових зіткнень з російськими окупантами.

За даними американських аналітиків, українські війська під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини російських окупантів.

Загальні втрати особового складу Російської Федерації перетнули межу у 273 тисячі.

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