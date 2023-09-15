Лідери країн G7 обговорювали розширення існуючих санкцій США на російську компанію "АЛРОСА". План включає в себе механізм припинення непрямих закупівель з Росії.

Очікується, що країни "Великої сімки" оголосять про заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Заборона має набути чинності з 1 січня.

Про це пишуть Sky News і Bloomberg посилаючись на слова представника уряду Бельгії. Механізм складатиметься з прямої заборони на купівлю російських алмазів з Нового року, а також непрямої заборони, котра вводитиметься поступовіше.

Повідомляється, що лідери країн G7 обговорювали розширення існуючих санкцій США щодо російської компанії "АЛРОСА" - найбільшого виробника, на яку припадає виготовлення близько 30% світового обсягу алмазів.

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Раніше спроби ввести санкції проти російських дорогоцінних каменів у Європі зустріли опір з боку провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджували, що проста заборона просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінними каменями в інші місця. Непрямий елемент заборони спрямований на те, щоб спробувати обмежити цю динаміку шляхом відстеження переміщення російських дорогоцінних каменів через кордон. Бельгія не є членом G7, але раніше заявляла, що підтримає заборону, якщо G7 зможе знайти ефективний механізм.

"Великій сімці" ще належить розібратися в технічних деталях заборони на видобуток алмазів, а потім восени Європейський Союз зможе розробити свої правила санкцій, сказав чиновник. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазної сировини або діамантів безпосередньо у російського гіганта "АЛРОСА" або у перекупників в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Велика сімка визначила принцип зв'язку походження і якості, але все ще вирішує деталі", - зазначив чиновник.

Походження алмазу стає зрозумілим на початку ланцюжка поставок, коли йому видається сертифікат в рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб покласти край продажу так званих кривавих алмазів, котрі використовувалися для фінансування воєн. Після цього їх стає важко відстежити.

Видобуток алмазів в РФ - що відомо

Росія є одним з найбільших у світі постачальників алмазів, і цьому сектору досі вдавалося уникнути більшості санкцій. За даними статистики, у 2021 році РФ експортувала до Бельгії 28,2 мільйона каратів алмазної сировини, що зробило її провідною країною з експорту. За нею йдуть Об'єднані Арабські Емірати та Індія. Також Росія конкурує з Ботсваною як найбільше у світі джерело алмазів.

Деякі держави ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наполягали на забороні поставок російських алмазів, "Алроса" повинна була увійти у восьмий пакет санкцій Євросоюзу ще рік тому. Але бельгійські дипломати і лобісти Антверпенського Всесвітнього алмазного центру, який є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами і діамантами, блокували ці пропозиції.

На початку цього року країни G7 окремо почали розглядати питання про заборону на імпорт алмазів з РФ.

Повідомлялося, що США ще в березні 2022 року відмовилися від імпорту з країни-агресора Росії алмазів, алкоголю і морепродуктів. Багато західних роздрібних торговців ювелірними виробами уникали поставок каменів із РФ, особливо після того, як США ввели санкції проти "АЛРОСА". А цієї весни Велика Британія оголосила про власну заборону на імпорт російських алмазів в рамках розширення пакету санкцій.

ЄС, Канада і Україна в червні минулого року на засіданні Кімберлійського процесу закликали визнати російські алмази "кривавими", проте тоді представники Росії, Білорусі та Китаю заблокували це рішення.

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