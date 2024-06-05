Пісторіус виключив розгортання військових ФРН в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну. Як пише Німецька хвиля, про це він сказав під час урядових слухань у Бундестазі у середу, 5 червня.

У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".

Віправка західних військ в Україну

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні. Це може статися вже наступного тижня, заявив він під час візиту до Німеччини наприкінці травня.

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За його словами, такий план може бути презентовано під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні, який відбудеться 6 червня.

30 травня видання Financial Times розмістило матеріал, в якому говориться, що Франція планує зібрати коаліцію країн Європи, які готові відправити військових інструкторів до України для посилення спроможностей Києва у підготовці військ перед новим наступом РФ.

Згодом стало відомо, що Литва готова навчати війська в Україні.

У США заявили, що відправляти своїх військових інструкторів в Україну не планують. Про це заявив журналістам радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише сьогодні The Guardian.

При цьому грецькі ЗМІ інформували, що нещодавно в Україну прибув перший іноземний інструктор – грецький льотчик, який допомагатиме українцям із правильною тактикою застосування літаків F-16.

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