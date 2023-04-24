Хулусі Акар заявив, що чотиристороння зустріч намічена на 25 квітня

Зустріч міністрів оборони і розвідслужб Туреччини, РФ, Ірану і сирійських представників режиму Башара Асада намічена на 25 квітня в Москві.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу. За словами Акара, раніше була досягнута домовленість про приєднання Ірану до переговорів по Сирії. "У Москві відбудеться зустріч з метою врегулювання проблем і наближення довгострокового миру і стабільності в регіоні", - прокоментував Акар.

За його словами, офіційна Анкара робить всі зусилля для налагодження миру в регіоні. Він анонсував, що вже за підсумками зустрічі в Мосці можуть мати місце позитивні процеси.

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При цьому він запевнив, що Анкара не зробить ніяких кроків, які обмежували б права сирійців. "Політика Туреччини гранично ясна. Наш підхід повинен бути відомий всім", - сказав міністр.

Як зазначило видання Bloomberg, хоча Туреччина була прихильником сирійських повстанців у розпал війни і регулярно засуджувала Асада, потім її риторика змінилася. За підтримки РФ та Ірану сили сирійського режиму відновили контроль над більшою частиною Сирії. Це змусило Туреччину зосередитися на курдських бойовиках на півночі Сирії, які вона розглядає як загрозу.

Минула зустріч по Сирії

28 грудня 2022 року в російській столиці відбулася тристороння зустріч глав оборонних відомств і розвідслужб Туреччини, РФ і режиму Асада. За її підсумками було прийнято рішення про продовження діалогу.

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