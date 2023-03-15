Асад відвідав Росію вперше за півтора року.

Президент Сирії Башар Асад прибув до Російської Федерації. Як повідомляє РБК в Telegram, він приземлився у московському аеропорту Внуково ввечері 14 березня.

Асада зустрічав спецпредставник президента РФ по Ближньому Сходу Михайло Богданов. Вже 15 березня у Кремлі відбудуться переговори Володимира Путіна з очільником сирійської держави.

"Буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї", - йдеться у заяві Кремля у Telegram.

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Відзначимо, що зустріч запланували на 15 березня спеціально. У цю дату у 2011-му році почалося повстання у Сирії.

Востаннє Путін та Асад зустрічалися у вересні 2021-го року у Москві. Цей візит сирійського президента стане першим і з початку повномасштабної війни в Україні, і після великих землетрусів на території Сирії.

Стосунки Асада і Путіна: що відомо

Російська Федерація є основним союзником Башара Асада у сирійському повстанні, котре переросло у громадянську війну. Кремль зіграв ключову роль у протистоянні озброєній опозиції, котрі хотіли повалити режим Асада. Москва надавала всіляку підтримку для режиму Башара, а також для протистояння опонентам з ООН.

Росія стала союзником Асада у 2015-му році і допомогла йому повернути значну частину території, котра вже була контрольована опозицією. Застосовувалися повітряні бомбардування сил противника та звичайних районів, не підконтрольних режиму Башара. Також РФ створила дві власні постійні авіабази у Хмеймімі та в сирійській провінції Латакія.

За 12 років конфлікту на території Сирії загинуло близько 500 тисяч осіб. Водночас з країни виїхала половина довоєнного населення.

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