За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна стане членом ЄС.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна повинна покінчити із "30 роками кумівства та корупції", щоб вступити до Європейського Союзу.

Як повідомляє Die Welt, таку заяву очільниця німецького МЗС зробила на полях конференції з відновлення України в Лондоні. При цьому вона зауважила, що реформи в Україні зараз відбуваються з "неймовірною швидкістю".

Бербок додала, що Україна вже досягла прогресу в реформах, зокрема у сферах вільних ЗМІ та верховенства права. Цей прогрес Німеччина активно підтримує.

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"Але також зрозуміло, що для майбутнього потрібен подальший прогрес, щоб покласти край 30 рокам кумівства, і потрібно чітко заявити, що корупція... також має бути закінчена", – заявила вона.

За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна стане членом ЄС.

"Тому інвестиції приватних компаній у реконструкцію країни були тим більш доцільними, оскільки вони зрештою зміцнили європейський внутрішній ринок. Україна може стати вирішальним чинником у зміцненні європейського внутрішнього ринку, особливо щодо чистої енергії", – наголосила Бербок.

Шлях України до ЄС

Україна подала офіційну заявку на приєднання до ЄС у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Заявку на вступ України до ЄС за спеціальною процедурою президент Зеленський підписав 28 лютого 2022 року.

Станом на 19 червня 2023 року Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. В умовах повномасштабної війни, яку розвʼязала проти нашої країни Росія, це є значним успіхом.

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