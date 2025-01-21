За словами політика, Гренландію не можна купити.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде заявив, що хоче поспілкуватися з адміністрацією Дональда Трампа, адже президент США тисне на Данію, аби та передала контроль над арктичним островом.

За його словами, гренландці не хочуть ставати громадянами ні, США, ні Данії.

Водночас Егеде наголосив, що Гренландія "працює над зустріччю, на якій ми зможемо пояснити позицію" країни. Він додав, що сподівається розпочати перемовини з адміністрацією Трампа впродовж за декілька днів.

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Політик зауважив, що Гренландія вже провела кілька приватних розмов через "різні канали" з різними сторонами, проте не уточнив, з якими саме.

"Гренландію не можна купити", - підкреслив Егеде.

Наміри Трампа щодо Гренландії - що відомо

Раніше США Дональд Трамп наголосив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. За його словами, Данія не здатна забезпечити належний контроль над територією.

"Гренландія потрібна не лише нам, вона важлива для міжнародної безпеки. Російські човни, китайські військові кораблі - вони всюди, а Данія не може це контролювати", - вважає новий президент США.

Також стало відомо, що прем'єр-міністерка Данії поговорила з Трампом про Гренландію. Під час 45-хвилинної розмови Метте Фредеріксен наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці, і на тому, що Данія готова взяти на себе ще більшу відповідальність за це.

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