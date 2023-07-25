Посольство РФ в Кишиневі перетворено на найбільший вузол радіошпигунства в Європі.

Російські спецслужби стежать за керівництвом Молдови, використовуючи шпигунське обладнання, яке встановлено просто на даху російського посольства в Кишиневі. Про це пише російський опозиційний проект The Insider за результатами журналістського розслідування, проведеного спільно з Jurnal TV.

"На даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість "тарілок" і передавальних пристроїв, і постійно з'являються якісь таємничі люди. Особливо часто рух на даху відбувається перед виборами президента, парламенту або візитами до Молдови іноземних делегацій", – йдеться в статті.

В ході проведеного розслідування журналістам вдалося впізнати деяких людей, які регулярно з'являються на даху російського посольства. Ними виявилися засекречені офіцери зв'язку з Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як "ГРУ") і Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. The Insider стверджує, що вони тісно пов'язані з хакерськими угрупованнями, які в минулому зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Хілларі Клінтон.

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Місцеві молдавські журналісти давно помітили, що, як тільки з Москви до Молдови прибуває чергова партія "туристів", на даху російського посольства відразу починається метушня з передавальними антенами. Всього там встановлено не менше 28 "тарілок", "штирів" та іншого передавального або приймаючого обладнання. Причому це максимум серед усіх російських посольств у світі. Навіть посольство РФ в Бельгії - країні, де базуються штаб-квартири ЄС і НАТО – обмежилося всього лише 17 антенами.

Як розповіли The Insider фахівці, за допомогою того обладнання, що росіяни розмістили на даху свого посольства в Кишиневі, можна підтримувати зв'язок через супутник, визначати місце розташування кораблів, літаків і керованих ракет, перехоплювати сигнали супутникової телефонії, переговори по рації місцевої поліції, авіадиспетчерів і т.д. Також це обладнання дозволяє тримати прямий зв'язок з кораблями ЧФ в морі і зі шпигунами на землі.

Прикладом успішної роботи цього шпигунського гнізда є масштабна хакерська атака на інтернет-ресурси Адміністрації Президента Молдови, уряду, МЗС і Служби інформаційних технологій і кібербезпеки (STISC) країни, яка сталася в червні. Тоді було викрадено майже все закрите листування високопоставлених молдавських чиновників, деяких силових відомств та іншу важливу інформацію.

Реакція влади Молдови на розслідування The Insider

Міністерство закордонних справ Молдови викликало на розмову посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова після публікації цього журналістського розслідування. Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

"Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-які акти шпигунства та іноземного втручання у внутрішні справи Республіки Молдова, які є прямим викликом суверенітету і національній безпеці нашої держави", – заявили в молдавському МЗС.

Від російського посла хочуть почути пояснення з приводу опублікованого розслідування журналістів. Також МЗС заявило, що влада країни "розгляне кілька варіантів реагування".

Президент Молдови Майя Санду також встигла прокоментувати опубліковану журналістами інформацію.

"Ця інформація відома нашим спецслужбам. У відповідний час вони розкажуть подробиці і запропонують вирішення цієї проблеми", - заявила вона на брифінгу.

Відносини РФ і Молдови - останні новини

У травні президент Молдови Майя Санду заявила, що навесні Росія намагалася повалити проєвропейський уряд в Кишиневі і привести до влади проросійські сили. За її словами, Кремль обов'язково зробить нову спробу.

Також Санду запевнила, що російського диктатора Володимира Путіна неодмінно заарештують, якщо він опиниться на території Молдови.

У той же час діючі топ-чиновники Росії періодично дозволяють собі зневажливі висловлювання на адресу Молдови. Наприклад, Дмитро Медведєв у квітні назвав Молдову "неіснуючою країною".

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