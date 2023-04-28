Росія намагається розхитати соціально-політичну ситуацію в Молдові.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на "чорний список" росіян, яким Молдова заборонила в'їзд в країну, в тому числі на "бан" Кишинева Володимиру Путіну.

У своєму Telegram колишній президент РФ у традиційній для себе хамуватій манері назвав прем'єра Молдови Доріна Речана, який раніше оголосив про рішення уряду, "загадковою істотою".

У тому ж повідомленні Медведєв ображено додав, що в Молдову зараз з російського керівництва і так ніхто не збирається. Але тут же додав, що вважає Молдову неіснуючою країною.

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"А по-друге, і країни такої вже немає. Місцеві начальники її продали Румунії, ставши зрадниками своєї Батьківщини. І з ними немає сенсу ні про що розмовляти. Нехай з ними народ розбирається. І вирішить, нарешті, хто вони - молдавани або румуни", - розмріявся одіозний політик.

Після потоку образ на адресу влади Молдови Медведєв попросив у грубуватій формі президентку країни Майю Санду і прем'єра Речана "поважати" неіснуючий "суверенітет" окупованого Росією Придністров'я.

Чорний список Молдови - головне

Напередодні прем'єр Молдови Дорін Речан оголосив про "чорний список" росіян, яким відтепер заборонено в'їзд до країни. Серед нев'їзних громадян РФ - Володимир Путін.

Інші подробиці Речан розповідати відмовився. За його словами, в "чорному списку" містяться прізвища російських чиновників, а також відомих артистів, які підтримують вторгнення Росії в Україну.

Ситуація в Молдові - участь РФ у дестабілізації

На тлі російсько-української війни Росія намагається розхитати соціально-політичну ситуацію і в Молдові, в тому числі, щоб використовувати ресурси підконтрольних бойовиків Придністров'я проти України.

Україна, а потім і країни Заходу, неодноразово попереджали Молдову щодо запланованих Москвою провокацій. Пізніше в Кишиневі прокотилась хвиля оплачених проросійськими силами мітингів.

Наприкінці березня 2023-го президентка країни Майя Санду вже відкрито заявила, що Кремль намагається використати її країну у війні проти України, як і Білорусь.

Санду, на відміну від свого попередника, ставленика Москви Додона, твердо обрала шлях євроінтеграції. Понад те, Кишинів має намір повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Зробити це влада планує протягом двох років.

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