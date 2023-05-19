Влада Молдови впевнена, що Кремль зробить нову спробу.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія навесні намагалася повалити проєвропейський уряд в Кишиневі і привести до влади проросійські сили.

"Плани повалення уряду були на цю весну, але вони провалилися, в тому числі завдяки тому, що ми мали достатню інформацію, і пильності наших органів" - повідомила Санду в інтерв'ю для "Молдова-1".

Вона зазначила, що влада Молдови впевнена, що Кремль зробить нову спробу.

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"Однак конкретної інформації про це у мене немає. Будуть зроблені нові спроби, так як плани Кремля очевидні - це зміна уряду в Кишиневі на проросійське і використання Республіки Молдова проти України в цій війні", - додала президент.

Деструктивна діяльність РФ у Молдові

На початку лютого Молдавська влада отримала від українського президента Володимира Зеленського план, який передбачав захоплення країни російськими силами. Це призвело до того, що Молдавські спецслужби виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію і порушення громадського порядку.

Управлінням поваленням влади в Кишиневі і передачі її під протекторат Москви займається колишній чиновник молдовської поліції. Як повідомляє The Times, він керує процесом з Лондона.