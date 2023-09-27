Вона заявила, що людей не примушують вступати в НАТО, люди вибирають і хочуть вступити в Альянс.

Колишній держсекретар США і затятий противник кандидата в президенти США Дональда Трампа Хілларі Клінтон з глузуванням заявила, що саме дії президента Росії Володимира Путіна призвели до розширення НАТО. Як повідомляє Reuters, про це вона сказала під час виступу в Держдепартамент для презентації свого офіційного портрета

"Захист демократії в Україні, розширення НАТО – дуже шкода, Володимире, ви самі в цьому винні", – сказала вона.

"Це був такий предмет розбіжностей. І ми завжди говорили: людей не примушують вступати в НАТО, люди вибирають і хочуть вступити в НАТО", - сказала Клінтон.

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Розширення НАТО

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну підштовхнув скандинавські країни до вступу в НАТО. У травні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. У квітні 2023 року Фінляндія стала 31 членом НАТО.

Пізніше представник МЗС Фінляндії Мікаель Антелла заявив, що Фінляндія веде двосторонні переговори з США на рахунок розміщення на своїй території американської військової бази.

Заявку Швеції на вступ ратифікували всі країни блоку, крім Туреччини і Угорщини.

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