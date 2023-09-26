Вступ Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн-членів Альянсу з 30 – залишилися Туреччина та Угорщина.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецький парламент виконає свою обіцянку ратифікувати вступ Швеції в Організацію Північноатлантичного договору, якщо США виконають свої зобов'язання з постачання винищувачів F-16 Анкарі.

США вказали, що схвалення вступу цієї скандинавської країни до НАТО є попередньою умовою для згоди на продаж військових літаків Туреччині, дії якої залишаються останньою серйозною перешкодою для членства Швеції, пише Bloomberg.

"Я сподіваюся, що, поки вони залишаються вірними своїм обіцянкам, наш парламент також буде залишатися вірним даній обіцянці", - заявив Ердоган.

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Президент мав на увазі переговори про купівлю нових літаків F-16, а також липневу обіцянку Туреччини сприяти членству скандинавської країни.

Блокування Туреччиною вступу Швеції до НАТО

Коментарі Ердогана підкреслюють мінливий підхід Туреччини до тиску адміністрації США на Анкару, щоб вона оформила вступ Швеції незабаром після того, як турецькі законодавці зберуться знову в наступному місяці.

Швеція хоче вступити до НАТО, щоб стримати будь-яку агресію з боку Росії. Заявка була подана після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року разом із сусідньою Фінляндією, яку у квітні прийняли до Альянсу. Всі держави-члени повинні домовитися про нових учасників, і Туреччина, поряд з Угорщиною, є основним противником.

Затримка загрожує розпалити напруженість між Туреччиною і її союзниками по НАТО на чолі з США, які все більш нетерпляче бачать Швецію в якості члена.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у липні, як повідомляв генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, погодився ратифікувати вступ Швеції до НАТО. Однак тепер турецький лідер знайшов нові перешкоди і знову заговорив про умови, які Швеція повинна виконати, щоб Анкара схвалила її заявку на вступ, і ставить під сумнів те, парламент прийме рішення на користь Стокгольма.

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