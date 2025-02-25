Маск народився в Південній Африці, але завдяки канадському походженню матері зміг набути громадянства Канади у 1989 році.

На тлі погроз Трампа анексувати Канаду сотні тисяч канадців закликали уряд відібрати канадське громадянство у мільярдера Ілона Маска, який увійшов до складу американського уряду. Про це пише The Washington Post.

Понад 230 000 канадців підписали відповідну петицію, звинувачуючи технологічного мільярдера та союзника Трампа в тому, що він приєднався до "іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади". Також підприємцю закидають "діяльність, яка суперечить національним інтересам Канади".

Маск, який народився в Південній Африці і має громадянство Канади та США, відіграє особливо помітну роль у другій адміністрації Трампа. Він керує Службою DOGE США, яка за останні тижні звільнила тисячі державних службовців, намагаючись скоротити витрати, і продовжує підтримувати президента Дональда Трампа, який закликає Канаду стати 51-м штатом і наполягає на високих митах для північного сусіда Сполучених Штатів.

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Відповідаючи на петицію, Маск написав у соцмережі: "Канада — не справжня країна". Але потім видалив це повідомлення.

Маск неодноразово критикував політику прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та висміював канадського лідера.

Ірен Блумраад, експерт з питань громадянства та імміграції, сказала, що можливості уряду позбавляти громадянства "дуже обмежені". В основному це можливо у випадках, коли хтось отримав громадянство шляхом шахрайства. Що не стосується Маска, який отримав його через канадське походження його матері.

"Навіть якщо петиція набере мільйони підписів, уряд не може просто так позбавити людину канадського громадянства", – сказала вона.

Тим не менш, сказав Блумраад, петиція відображає "занепокоєння та обурення багатьох канадців" заявами Маска щодо Канади та його підтримки президента, "який принижує канадців, кидає виклик суверенітету Канади та погрожує економічною шкодою країні, яка була другом і союзником Сполучених Штатів протягом багатьох поколінь".

Останні скандальні заяви Маска

Як писав УНІАН, нещодавно Маск підхопив путінський наратив про те, що Володимир Зеленський буцімто не є президентом України, бо чергові вибори не відбулися в строк.

"Зеленський не може претендувати на представництво волі народу України, якщо не відновить свободу преси і не припинить скасовувати вибори", – сказав мільярдер.

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