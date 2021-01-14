Сенат США почне розгляд питання не раніше 19 січня.

Лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл розповів, що розгляд питання про імпічмент поки ще чинному президенту Дональду Трампу почнеться не раніше 19 січня.

Про це повідомляє CNN.

"Для нашої країни буде краще, якщо Конгрес і виконавча влада зосередяться в найближчі сім днів на безпечній інавгурації і передачі влади адміністрації Байдена", - заявив сенатор.

Раніше Палата представників Конгресу США уже вдруге оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Голоси "за" віддали зокрема і його однопартійці. Тепер рішення має ухвалити Сенат.

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Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту".

Трамп вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

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Автор: Олег Давигора