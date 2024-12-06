Ця система дозволяє змінювати орбіту космічного корабля - технологію, яку Іран давно прагнув розвинути для створення геосинхронізованих супутників.

У п’ятницю Іран оголосив про успішний запуск ракети-носія Simorgh, що є частиною його космічної програми. Запуск відбувся на космодромі імені Імама Хомейні у провінції Семнан, де розташований центр іранської цивільної космічної діяльності, пише Bloomberg.

Ракета Simorgh вивела на 400-кілометрову орбіту над Землею "орбітальну рухову систему" та дві дослідницькі платформи. Ця система дозволяє змінювати орбіту космічного корабля - технологію, яку Іран давно прагнув розвинути для створення геосинхронізованих супутників.

Іран також заявив, що Simorgh здатен нести корисне навантаження до 300 кг, що перевищує можливості попередніх запусків. Однак незалежного підтвердження успішності цієї місії поки що немає, і США не коментували ситуацію.

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Космічна програма Ірану часто піддається критиці Заходу, оскільки вважається, що технології для запуску супутників можуть бути використані для створення міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Сполучені Штати стверджують, що такі дії порушують резолюції Ради Безпеки ООН, хоча санкції проти іранської ракетної програми завершилися в жовтні 2023 року.

Згідно з розвідувальними оцінками США, робота над Simorgh потенційно скорочує час, необхідний Ірану для розробки МБР, що можуть доставляти ядерну зброю.

Космічна програма зазнала змін залежно від політичного керівництва країни. За часів президента Хасана Рухані її розвиток уповільнили, щоб уникнути напруженості із Заходом. Однак після приходу до влади в 2021 році жорсткого президента Ебрагіма Раїсі програма знову набула активності. Запуск Simorgh став першим для чинної адміністрації Масуда Пезешкіана, який позиціонує себе як реформатора.

Хоча Іран заявляє, що його космічна програма має суто цивільні цілі, розвідувальні дані США та МАГАТЕ стверджують, що Тегеран розробляв військову ядерну програму до 2003 року. Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох ядерних боєприпасів, якщо ухвалить таке рішення.

Оголошення про запуск Simorgh відбулося на тлі загострення напруженості на Близькому Сході, зокрема через війну в Газі та конфлікти в Лівані, що додає тривоги міжнародній спільноті.

Космічна програма Ірану - головні новини

У 2015 році Іран уклав з США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Китаєм і Російською Федерацією "ядерну домовленість", в рамках якої Тегеран повинен був відмовитися від створення ядерної зброї в обмін на скасування частини санкцій. Колишній президент США Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди і відновив руйнівні санкції.

Спроби відновити угоду зазнали невдачі понад рік тому, і з тих пір Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Іран має достатньо урану, збагаченого до рівня, близького до того, що використовується для виробництва зброї, і його достатньо для створення "декількох" ядерних боєголовок.

Пізніше з'явилася інформація, що Іран наблизився до створення ядерної бомби. Водночас у Тегерані запевняли, що готові співпрацювати з МАГАТЕ.

6 березня 2023 року стало відомо, що Росія погодилася постачати Ірану збагачений уран для створення ядерної зброї.

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