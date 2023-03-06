Москва готова поставити Тегерану ядерні матеріали для створення бомби.

Росія погодилася поставляти Ірану збагачений уран для створення ядерної зброї. Про це виданню Fox News розповіли джерела в американській розвідці.

Стверджується, що секретна угода, укладена між країнами, не передбачає негайну відправку ядерних матеріалів. Москва дала обіцянку повернути Тегерану збагачений уран, який отримала від нього ж в рамках так званої "ядерної угоди" в 2015 році. Поставка відбудеться в тому випадку, якщо США остаточно відмовляться від відновлення "ядерної угоди", припиненої колишнім президентом США Дональдом Трампом.

За словами колишнього аналітика розвідувального управління Міноборони США Ребекки Коффлер, такий формат секретного договору пояснюється бажанням Кремля отримати бажане від Ірану, не давши натомість нічого суттєвого і залишивши його зацікавленим у подальшій співпраці.

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"З одного боку, вони не хочуть, щоб Іран мав ядерну зброю, а з іншого – хочуть допомоги від Ірану у війні проти України. Це дає Путіну важелі впливу на обидві сторони, але також дозволяє сприймати його як людину, що укладає угоди. Росія сигналізує про те, що США залежать від неї", – говорить Коффлер.

"Ядерна угода" з Іраном

У 2015 році між Іраном з одного боку та США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Китаєм та Росією з іншого боку було підписано угоду, яка стала відомою як "ядерна угода". Її суть полягала в тому, що Іран відмовляється від спроб створити ядерну зброю, а Захід знімає частину санкцій.

У 2018 році президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни з угоди і відновив санкції проти Ірану. Після цього Іран, імовірно, повернувся до розробки ядерної зброї.

Днями стало відомо, що Іран вже наблизився до створення ядерної бомби. За даними американської розвідки, за бажанням Тегеран може створити її всього за 12 днів.

Водночас сам Іран запевняє, що готовий співпрацювати з МАГАТЕ в питаннях контролю за ядерними матеріалами.

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