Корабель Shahid Bagheri перебував на верфі в Перській затоці, але раптово зник.

Іранський контейнеровоз, переобладнаний на військовий носій безпілотників, уперше залишив порт приписки. Цю подію підтвердили супутникові зображення, опубліковані Business Insider.

На супутниковому знімку, зробленому компанією BlackSky 12 листопада, видно корабель Shahid Bagheri на верфі в Перській затоці. Проте вже 28 листопада нові зображення показали, що Bagheri покинув свій причал у суднобудівному комплексі на заході від міста Бандар-Аббас.

За даними незалежного аналітика з оборони Х. І. Саттона, Bagheri вийшов у море для випробувань біля берегів Ірану. Подробиці цих випробувань, зокрема їхні результати, залишаються невідомими. У відповідь на запит про коментар, представник оборонного відомства США утримався від оцінки можливостей іранського корабля.

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Військовий потенціал Ірану

За словами Фарзіна Надімі, експерта з безпеки у Вашингтонському інституті близькосхідної політики, цей крок демонструє прагнення Ірану розширити військовий вплив за межі прилеглих вод. Спочатку Bagheri, раніше відомий як контейнеровоз Perarin, у 2021 році був переобладнаний для використання в складі ВМС Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). У 2023 році корабель отримав трамплін і польотну палубу завдовжки майже 180 метрів, що дозволяє запускати безпілотники.

Поки невідомо, які саме моделі та кількість безпілотників здатен перевозити Bagheri. Ймовірно, корабель оснащуватимуть комбінацією ударних і розвідувальних апаратів. На думку Надімі, це дозволить Ірану здійснювати довготривалі операції, включаючи повернення використаних дронів.

Bagheri не є унікальним у своєму роді: у 2022 році Іран ввів в експлуатацію Shahid Mahdavi, ще один колишній контейнеровоз, переобладнаний на військовий корабель. Mahdavi вже брав участь у розгортанні в Індійському океані, демонструючи здатність Ірану діяти далеко від своїх берегів.

Загрози та перспективи

Можливості іранських кораблів поки що не можуть зрівнятися з американськими авіаносцями, однак вони здатні відігравати роль у асиметричній війні, особливо якщо їх озброїти дронами, ракетами та гелікоптерами. За останні роки Іран активно використовує подібну тактику у морських конфліктах, включаючи атаки на торгові судна й судноплавні маршрути.

Як зазначив Надімі, такі кораблі, як Bagheri та Mahdavi, становлять загрозу не лише для морських комунікацій, а й для прибережних об’єктів та інфраструктури в регіоні.

Як Іран допомагає Росії у війні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення окупанти масово застосовують в Україні дрони-камікадзе типу "шахед". Завод з виробництва таких безпілотників самими росіянами відкрили у Татарстані.

Згодом західні ЗМІ повідомляли, що Іран готується відправити до Росії свої балістичні ракети. В Ураїні їхнього застосування досі не фіксували.

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