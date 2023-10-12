Місцеві ЗМІ повідомляють, що ніхто не постраждав.

У четвер, 12 жовтня, Ізраїль міг завдати ударів по території сирійських аеропортів в Дамаску і Алеппо.

Про це повідомляє сирійське радіо Sham FM, ізраїльська влада це не коментувала. "Ізраїльська агресія була націлена на злітно-посадкові смуги в аеропортах Дамаска і Алеппо, заподіявши їм матеріальну шкоду", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті атаки по міжнародному аеропорту Алеппо ніхто не постраждав.

Війна в Ізраїлі: що відомо про роль Сирії

Нагадаємо, 10 жовтня, на третій день війни в Ізраїлі, Армія оборони країни заявила, що з території Сирії сталося кілька пусків в їх бік. Частина з них впала на відкритій місцевості, на що ЦАХАЛ відповів артилерійським та мінометним вогнем.

Речник Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон заявила, що бойовики ХАМАС хочуть втягнути у війну проти них Сирію і Ліван.

Відомо, що 8 жовтня в Ізраїлі вже заявляли про обстріл з боку Лівану. Тоді за атаку взяло на себе відповідальність ліванське бойове угруповання "Хезболла". Вже через два дні стало відомо про новий обстріл з Лівану - по півночі країни тоді випустили 15 ракет.

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