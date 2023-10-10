Чотири ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони, а решта впали на відкритих територіях.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє про обстріл з територію Лівану.

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на дані ЦАХАЛ, з території Лівану по північній частині Ізраїлю було випущено 15 ракет.

"Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 15 ракет були запущені з Лівану на північ Ізраїлю близько години тому. Чотири снаряди були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол", а решта впали на відкритих територіях, не завдавши шкоди чи поранених", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Ізраїлі - роль Лівану

Вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль з боку сектора Гази. Бойовики прорвалися в країну після одного з найбільш масованих обстрілів за останні роки – по Ізраїлю в той момент випустили біля 2 тисяч ракет.

Відомо, що загинули понад 700 мешканців Ізраїлю, понад 200 тіл убитих виявили на місці проведення фестивалю на півдні країни. Поранених уже більше 2 тисяч, невідома донині кількість людей – у заручниках бойовиків. У МЗС України підтвердили, що в Ізраїлі загинули двоє українок, також перевіряється інформація щодо загибелі громадян України на території сектора Гази та поблизу нього.

Тим часом на сутички почалися і на півночі Ізраїлю – на кордоні із Ліваном – після того, як група осіб намагалася прорватися на територію країни.

Ізраїльські військові завдали ударів по цілях на півдні Лівану після проникнення кількох груп озброєних осіб на півночі країни. Відомо, що було уражено спостережний пункт Хезболли.

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