Частина снарядів впала на відкритій місцевості.

Сьогодні ввечері Ізраїль обстріляли з території Сирії. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Сил оборони Ізраїлю.

"Початковий звіт - деякий час тому було виявлено кілька пусків з території Сирії по ізраїльській території, частина пусків перетнула ізраїльську територію і, імовірно, впала на відкритій місцевості", - йдеться в повідомленні. Військові пообіцяли повідомити деталі пізніше.

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Оновлено о 22:50: в Армії оборони повідомили, що солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійським і мінометним вогнем у напрямку джерела запуску в Сирії.

Війна в Ізраїлі: останні новини

Як відомо, зіткнення з бойовиками ХАМАС і обстріли Ізраїлю і сектора Гази тривають вже чотири дні.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про початок повномасштабного наступу ізраїльських сил на сектор Гази. На його думку, це може зайняти тижні або місяці.

За ці дні Ізраїль піддавався обстрілу не тільки з Гази, але і з території Лівану. Відповідальність за атаку взяло на себе ліванське бойове угруповання "Хезболла". Ізраїльські сили вдарили у відповідь.

Сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із заявою, в якій пообіцяв надати Ізраїлю допомогу. Також він пригрозив країнам і організаціям, які хочуть "скористатися ситуацією": "Не робіть цього. Наші серця можуть бути розбиті, але наша рішучість зрозуміла".

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