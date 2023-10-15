ЦАХАЛ звітує про знищення десятків військових штабів.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача Південним округом національної безпеки ХАМАСу Муетаза Ейда.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛа. Так, протягом дня ізраїльські сили завдали близько 250 ударів по військових об'єктах - в основному в північній частині сектора Гази. "За точними даними розвідки ІСА і ЦАХАЛу, був убитий Муетаз Ейд - командувач Південним округом національної безпеки Хамасу", - йдеться в повідомленні.

Також військовослужбовці заявили про знищення десятків військових штабів, ряду військових спостережних пунктів, а також кількох пускових установок для ракет, використовуваних терористичними організаціями ХАМАС і "Ісламський джихад". ЦАХАЛ показав фрагмент ударів.

Війна на Близькому Сході: втрати ХАМАС

Сьогодні ЦАХАЛ повідомив, що ізраїльські військовослужбовці ліквідували командира спецназу ХАМАС, який керував смертельними нападами на південні кібуци Нірім і Нір Оз.

Також повідомлялося про вбивство високопоставленого бойовика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу і ліквідацію одного із засновників терористичного угруповання Абу Усаму.

13 жовтня Армія оборони повідомила, що солдати влаштували рейди на території сектора Гази, їх метою була ліквідація терористів і пошук людей, яких бойовики взяли в заручники.

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