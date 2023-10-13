Також опубліковано відео однієї з повітряних операцій.

Армія оборони Ізраїлю провела рейди на території сектора Гази, щоб ліквідувати терористів і відшукати заручників ХАМАСу.

В Telegram-каналі ЦАХАЛ повідомляється, що солдати збирали докази, які могли б допомогти у пошуку заручників. Також військовослужбовці ліквідували терористичні осередки і об'єкти інфраструктури, розташовані в цьому районі, в тому числі осередок ХАМАС, що випустив протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

Крім того, Військово-повітряні сили країни продовжили завдавати ударів по терористичних об'єктах Хамасу і по пускових установках протитанкових ракет відразу після їх обстрілу Ізраїлю. Вони опублікували відео цієї операції.

Війна в Ізраїлі: останні новини

Йде сьомий день війни. За останніми даними, в результаті нападу ХАМАС і ракетних обстрілів в Ізраїлі загинуло понад 1300 осіб. У секторі Гази заявляли про 1 799 загиблих.

Сьогодні стало відомо, що ізраїльська армія закликала всіх людей, які живуть на півночі сектора Гази, евакуюватися в його південну частину. Тим часом терористи закликають жителів Гази залишатися в своїх будинках.

Продовжуються обстріли Ізраїлю та сектора Гази. В ізраїльській армії повідомляли, що за шість днів з Гази по країні було випущено 6000 ракет. ЦАХАЛ завдав ударів по приблизно 3600 цілям у Газі, використовуючи понад 6000 боєприпасів.

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