Зараз останки доставляють у лабораторію, щоб порівняти з ДНК, зібраною в Сінвара під час його ув'язнення в ізраїльських в'язницях.

Армія оборони Ізраїлю заявила про можливу ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара під час операції в Газі, пише Sky News.

У заяві, опублікованій Армією оборони Ізраїлю, ідеться про те, що особи трьох осіб, убитих під час операції в секторі Гази, поки що не можуть бути підтверджені, однак, імовірно, одним із убитих був Сінвар, який є найвисокопоставленішим членом ХАМАС після вбивства Ісмаїла Ханії в липні.

При цьому, як повідомляє репортер Axios Барак Равід, три ізраїльські чиновники підтвердили, що одне з трьох тіл, "найімовірніше", належить лідеру ХАМАС.

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Наразі останки його тіла доправляють у лабораторію, щоб порівняти з ДНК, зібраною у Сінвара під час його багаторічного ув'язнення в ізраїльських в'язницях.

Кореспондент Sky News на Близькому Сході повідомляє, що Сінвар "імовірно" переховувався під землею в мережі тунелів під Газою після вторгнення ХАМАС в Ізраїль.

Як пише Sky News, якщо загибель Сінвара підтвердять, то це може призвести до "краху будь-якого опору ХАМАС, що залишився, в Газі", оскільки є дуже мало фігур, які могли б узяти на себе його роль.

Новий лідер ХАМАС

Нагадаємо, у серпні Ях'я Сінвар став новим політичним лідером ХАМАС після того, як попереднього лідера Ісмаїла Ханію було вбито в його резиденції в Тегерані 31 липня. Вважають, що Сінвар був натхненником атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року, і з того часу він був "мішенню номер один" ізраїльських військових.

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