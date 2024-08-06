Новим політичним лідером ХАМАС став Яхья Сінвар, якого називають головною "мішенню" Ізраїлю за організацію нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як пише Bloomberg, це призначення стало сигналом непокори Ізраїлю, Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, які намагаються домогтися укладення угоди про припинення вогню в секторі Гази.

"Для Ях'ї Сінвара зарезервовано тільки одне місце, і воно розташоване поруч із Мохаммедом аль-Дейфом, Марваном Іссою і рештою терористів ХАМАС, відповідальних за різанину 7 жовтня, яких ми вбили", - написав у X прессекретар ізраїльської армії Авичай Адраї. Відео дня

Професор політології в університеті Аль-Азхар у Газі Мхаймар Абусада, вважає, що такий вибір свідчить про виклик Ізраїлю. "Якщо ви вбили дещо поміркованого Ханію, то ось вам більш жорсткий і екстремістський лідер на вершині групи", - пояснив він.

Зазначають, що Сінвар очолив політбюро ХАМАСу 2017 року, за шість років після виходу з ізраїльської в'язниці в межах угоди з обміну ув'язненими. Він зосередився на зміцненні військового потенціалу угруповання в рамках підготовки до ширшого конфлікту з Ізраїлем, пишуть журналісти.

Загострення на Близькому Сході

Як відомо, раніше було вбито голову політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Іран звинуватив у вбивстві Ізраїль, пообіцявши жорстоко помститися за це.

Повідомлялося, що Вашингтон разом із низкою союзників спробував відмовити владу Ірану від ескалації, проте в Тегерані не погодилися на це.

Наразі Ізраїль готується до нової повітряної атаки з боку Ірану та "Хезболли", низка країн закликали своїх громадян покинути Ліван та Ізраїль.

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