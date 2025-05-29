На території РФ навіть є представництва компанії DJI, які працюють над постачаннями продукції, зазначив український лідер.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у подвійних стандартах щодо постачання дронів. Український лідер заявив, що Пекін практично заблокував продаж квадрокоптерів Mavic Києву, натомість постачаючи їх Москві.

Про це президент України заявив у вівторок під час спілкування з журналістами, пише Bloomberg. За його словами, на території Росії навіть діють виробничі лінії з китайськими представниками.

"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців", — сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що Пекін припинив продаж дронів Києву й іншим західним країнам, водночас нарощуючи експорт до Москви.

"Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як нам оцінювати ці кроки?" — сказав Зеленський.

Безпілотники, зокрема Mavic, відіграють ключову роль на фронті: використовуються як для розвідки, так і для ударів. Їхнє значення зросло на тлі дефіциту артилерійських снарядів в Україні, яку Росія досі перевершує у вогневій могутності.

Україна запустила власний проєкт "Лінія дронів", який передбачає створення "зони ураження" глибиною до 15 км уздовж лінії фронту. Виробничих потужностей для дронів вистачає, однак, за словами Зеленського, бракує фінансування.

"Ми можемо виготовляти 300–500 безпілотників на добу. Проблема — в коштах", - сказав він.

Тим часом західні аналітики підтверджують: Китай обмежує експорт ключових компонентів дронів до США та Європи, але збільшує постачання до РФ. У відповідь США та ЄС запровадили санкції проти китайських фірм, пов’язаних із виробництвом військових безпілотників для Росії.

Попри офіційні запевнення Пекіна, що він "суворо контролює товари подвійного призначення" і "ніколи не надавав летальну зброю", українська сторона вважає такі дії непрямою, але реальною допомогою російській агресії, додав Зеленський.

Як Китай допомагає Росії у війні проти України

Попри офіційні заяви Пекіна про нейтралітет і заклики до миру, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай дедалі активніше фігурує як опосередкований союзник Кремля. Йдеться не про пряму військову підтримку, а про системну допомогу через поставки технологій, компонентів і дронів подвійного призначення, які використовуються на полі бою.

Крім того, Китай постачає обладнання на 20 військових заводів Росії. "Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення", - сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Нещодавно китайський виробник дронів DJI презентував свій довгоочікуваний дрон Mavic 4 Pro. Остання версія такого продукту має багато оновлень та нових функцій. Однак є велика спільнота військових користувачів Mavic, які використовують такі БпЛА на війні в Україні, тому вони чекають того, аби ця новинка потрапила й до їхніх рук.

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