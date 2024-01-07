Так Пекін реагує на постачання зброї Тайваню.

Китай запровадив санкції проти низки американських оборонних компаній. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР, це відповідь на поставки американської зброї на Тайвань.

"Продаж зброї США китайському регіону Тайваню є явним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке. (...) Незаконні односторонні санкції, накладені США на китайські компанії та громадян під різними фальшивими приводами, теж завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам безпеки Китаю, підривають мир і стабільність у Тайванській протоці", – йдеться у заяві.

Зазначається, що у відповідь на "ці вкрай неправильні дії", вжиті США, Пекін вирішив застосувати санкції до п’яти компаній оборонної промисловості США. Зокрема під китайські обмеження потрапили компанії:

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BAE Systems Land and Armament – виробництво бойових машин та боєприпасів різних типів;

Alliant Techsystems Operation – виробництво аеродинамічних та аерокосмічних машин та комплектуючих до них;

AeroVironment – виробництво безпілотних літальних апаратів;

ViaSat – надання високошвидкісних супутникових послуг та створення захищених мережевих систем, зокрема для військових потреб;

Data Link – постачання систем обробки та розподілу інформації для військових потреб.

Санкції передбачають замороження майна цих компаній, яке знаходится у Китаї, включаючи їхнє рухоме та нерухоме майно, і заборону китайським організаціям і окремим особам співпрацювати з ними.

Американо-китайське протистояння – останні новини

Як писав УНІАН, американська розвідка дізналася про великі проблеми із боєготовністю китайської армії. Через масштабну корупцію серед військового керівництва Китай не зміг підготуватися до ймовірного вторгнення на Тайвань.

Також ми розповідали, що Китай розробляє революційний снаряд для знищення танків Abrams. В ході цих випробувань танк міг бути виведений з ладу одним ударом такого снаряда без видимих зовнішніх пошкоджень.

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