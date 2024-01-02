В ході цих випробувань танк міг бути виведений з ладу одним ударом такого снаряда без видимих зовнішніх пошкоджень.

Китайські ЗМІ повідомили, що куля вагою 20 кг, що рухається зі швидкістю, що в чотири рази перевищує швидкість звуку, може становити серйозну небезпеку для найсучасніших танків, що відповідають стандартам Збройних сил США. Такий снаряд буде володіти кінетичною енергією близько 25 мегаджоулів.

Видання Bulgarian Military пише, що така кількість енергії здатна завдати катастрофічної шкоди внутрішнім системам танка, залишивши при цьому недоторканою його зовнішню оболонку, стверджується в доповіді

Хоча американський танк не був названий китайськими дослідниками, вони натякнули, що енергії більш ніж достатньо, щоб зруйнувати американський танк вагою від 40 до 60 тонн, наприклад, Abrams.

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У ході дослідження команда дійшла висновку, що удар таких снарядів може зруйнувати критичні частини танка, такі як болти, що кріплять важливе обладнання до внутрішньої стінки кабіни, і тим самим вивести танк з ладу.

Дослідники стверджують, що вплив високошвидкісних кінетичних снарядів може призвести до руйнування в певних місцях броньованих цілей, перевищуючи поріг безпеки, встановлені військовим стандартом США MIL-STD-810.

Військовий стандарт 810 включає набір процедур та рекомендацій щодо тестування, виданих Міністерством оборони США (DoD) для визначення надійності та витривалості обладнання.

Головна мета MIL-STD-810 - забезпечити збереження працездатності військової техніки за будь-яких можливих обставин, з якими вона може зіткнутися під час розгортання. З огляду на останні досягнення в області гіперзвукової зброї, системи захисту часто не встигають реагувати на такі стрімкі атаки.

На відміну від звичайних протитанкових гармат, що використовують порох, високошвидкісні кінетичні снаряди можуть завдати смертельної шкоди навіть при незначному контакті. Крім того, ці снаряди можуть бути запущені безліччю способів, що підвищує їх застосовність в різних сценаріях.

Китайські дослідники також виявили, що оцінка пошкоджень від кінетичних снарядів значно відрізняється від оцінки пошкоджень від звичайних бронебійних снарядів.

Традиційні снаряди можна оцінити за бронею зі сплаву, але при попаданні кінетичного снаряда необхідно розглядати весь танк через складну ударну хвилю, що виникає в точці попадання. Ця ударна хвиля може спричинити концентрацію напружень у таких місцях, як болти, що призведе до деформації або руйнування.

Снаряди з кінетичною енергією відрізняються високою кінцевою швидкістю, наділяючи свої цілі енергією, що значно перевищує енергію, властиву хімічним вибуховим речовинам.

Оператори танків зазвичай розташовують передню частину свого автомобіля в напрямку можливих загроз, використовуючи його міцну конструкцію для захисту. Однак попадання снаряда з кінетичною енергією в цю область може викликати руйнівну силу, що проникає всередину танка і потенційно підриває його вогневу міць.

Наслідки такого удару можуть бути дуже тривожними. Консоль стабілізатора гармати танка може втратити свою фіксацію, проводка консолі може бути повністю виведена з ладу, а з'єднання між вежею і комп'ютером управління вогнем можуть обірватися. Це може призвести до значного зниження вогневої потужності танка.

Таким чином, ідея гіперзвукової протитанкової ракети, здатної розвивати швидкість понад 5 махів з кінетичною проникаючою дією, здатна кардинально змінити протитанкові можливості.

Танки Abrams в Україні-останні новини

Україна отримала всі танки M1A1 Abrams. За словами представника армії США в Європі та Африці полковника Мартіна О'доннелла, може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українським військовим потрібно перевірити наявність необхідних елементів підтримки і визначити, коли і де використовувати танки.

Позде видання Forbes повідомило, що американські танки Abrams M1, передані Україні, погано справляються з брудом.

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