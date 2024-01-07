Розвідка США вважає, що найближчими роками Китай буде менш схильним до військових авантюр, ніж очікувалося раніше.

В Китаї розпочалися масштабні репресії серед військового командування після того, як були виявлені числені корупційні зловживання, що поставили під сумнів загарбницькі амбіції Пекіну щодо Тайваню. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані американської розвідки.

"Масштабна військова чистка президента Сі Цзіньпіна відбулася після того, як з’ясувалося, що широка корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну", – пише видання, посилаючись на поінформовані джерела.

Особливо масштабною корупція виявилася в Ракетних військах Китаю і відповідному сегменті ВПК. За словами обізнаних людей, там усе настільки погано, що США тепер значно менше вірять в масштабну військову активність Китаю у найближчі роки.

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При цьому Bloomberg наводить кілька кричущих проявів корупції у китайській армії, про які нібито відомо американській розвідці. Зокрема стверджується, що в деяких випадках корупціонери заливали у ракети звичайну воду замість палива. Також згадуються "величезні поля ракетних шахт" у західному Китаї, де захисні кришки не функціонують належним чином, через що неможливо "забезпечити ефективний запуск" ракет.

"Сполучені Штати вважають, що корупція в Народно-визвольній армії [КНР] призвела до ерозії впевненості в її загальних можливостях, особливо коли йдеться про ракетні сили, а також відкинула деякі з головних пріоритетів Сі Цзіньпіна щодо модернізації", – пише Bloomberg.

Видання зазначає, що йому не вдалося отримати офіційні коментарі ані від влади США, ані від Пекіна. Але докази корупційної чистки самі спливли на поверхню в останні місяці. Так, відомо, що 29 грудня вищий законодавчий орган Китаю звільнив з посад дев’ятьох топових військових, зокрема п’ятьох, пов’язаних з ракетними силами, і принаймні двох із Департаменту розвитку обладнання, якому відповідає за озброєння військових.

Крім того, кілька днів тому головний політичний консультативний орган Китаю публічно звільнив трьох керівників держпідприємств-виробників ракет. Цей потік чисток стався після жовтневого усунення колишнього міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який перебував на цій посаді лише сім місяців.

Зазначається, що це лише те, що відомо з публічного простору, адже в армії КНР не розголошують факти розслідувань проти корупціонерів.

Плани Китаю щодо Тайваню

Як писав УНІАН, Пекін неодноразово досить прозоро натякав на готовність поглинути Тайвань – якщо доведеться, то силою. Наприклад, на початку року Сі Цзіньпін публічно закликав військових готуватися до війни, хоча й не уточнював – до якої.

За даними ЗМІ, під час особистої зустрічі з Байденом у листопаді Сі Цзіньпін прямо зізнався, що поновлення китайського контролю над острівною державою є неминучим.

У новорічному зверненні до народу Сі також заявив, що "воззʼєднання" Китаю з Тайванем неминуче. Він підкреслив, що "у цьому полягає головний національний інтерес" і послався на бажання народу, причому по обидва боки тайваньської протоки.

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