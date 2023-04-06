Китай намагається підготувати свою економіку до війни.

Китай вивчає війну Росії проти Україні у контексті підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.

На думку директора Федерального бюро розслідувань США Крістофа Рея, це може бути сигналізувати про можливі плани Пекіна вторгнутися на Тайвань, пише CNN.

"В той час, як США спостерігають за війною та вчаться з неї, Китай теж...Урок, на якому Китай може зосередитися - це вплив санкцій на російську економіку", - сказав Рей.

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Він пояснив, що китайський уряд почав вживати заходів для пом’якшення своєї економіки від потенційних санкцій. Рей не виключає, що ці дії можуть слугувати "ключем" до потенційних майбутніх дій КНР проти Тайваню.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом'якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою", - підсумував директор ФБР.

Китай готується до війни

Наприкінці березня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай почав підготовку до війни. Очевидною версією є план по захопленню Тайваню.

Ці заяви також підтверджуються конкретними діями. Цього року КНР помітно збільшила військовий бюджет, роблячи ставку на розвиток в першу чергу флоту, авіакосмічних і ядерних сил. Ці війська можуть знадобитися в конфлікті на морі.

Аналітики ЦРУ переконані, що Китай хоче бути готовим до війни проти США до 2027 року.

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