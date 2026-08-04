Як в Європі ставляться до членства України в ЄС: в Euronews навели дані опитування

В трьох країнах Європи, які були серед найпалкіших прихильників України, більшість респондентів виступають проти вступу України до ЄС, принаймні як члена з повними правами голосу.

У міру просування переговорів щодо членства України в ЄС із відкриттям нового кластера, нещодавнє опитування висвітлює настрої громадськості в блоці щодо потенційного вступу Києва, повідомляє Euronews.

Видання зазначає, що особливо високий рівень підтримки спостерігається в Іспанії, де, згідно з опитуванням Polling Europe, 65% респондентів підтримують вступ України до ЄС.

Вказується, що відносини між Києвом і Мадридом значно зміцнилися після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

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З того часу Іспанія підготувала понад 9 000 українських військовослужбовців, а у 2026 році оголосила про надання країні пакету військової допомоги на суму 1 млрд євро.

Видання додає, що італійці також в цілому підтримують вступ України до ЄС: 52% висловилися "за", хоча багато хто вважає, що Київ спочатку має провести реформи.

"Наразі переговори про вступ зосереджені на шостому блоці, що охоплює зовнішні відносини, тобто питання узгодження позицій України з ЄС у сферах оборони, торгівлі та міжнародної політики", - йдеться в статті.

Загалом 49% усіх респондентів у ЄС підтримують вступ Києва до блоку, тоді як 39% виступають проти цього, принаймні на даний момент, а 12% не мають певної думки.

Примітно, що відбулися зміни в настроях у трьох країнах, які з моменту початку повномасштабного вторгнення були серед найпалкіших прихильників України: у Франції, Німеччині та Польщі, де більшість респондентів виступають проти вступу України до ЄС, принаймні як члена з повними правами голосу.

Зазначається, що один із найвищих показників проти вступу України в ЄС спостерігався у Польщі – 49%.

Чи вплинув скандал навколо Ордена Білого Орла на думку поляків?

Видання зауважило, що опитування проводилося на початку липня, тобто одразу після великого скандалу між Польщею та Україною.

В статті нагадується, що тоді президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла.

Цей крок став реакцією на те, що Україна назвала військовий підрозділ на честь Української повстанської армії (УПА) часів Другої світової війни – партизанського угруповання, яке в той час прагнуло створити незалежну українську державу.

Видання розповіло, що кілька тижнів тому Зеленський, який отримав цю нагороду у квітні 2023 року, спробував загоїти історичні рани у відносинах із Варшавою за кількома напрямками, зокрема надавши дозволи на ексгумацію та доступ до архівів, пов’язаних із тим, що він назвав "трагічними подіями".

В статті стверджується, що цей крок був сприйнятий у Польщі з "задоволенням і надією".

"Ми готові до серйозного та дружнього діалогу щодо питань, які нас об’єднують, і тих, що сьогодні нас розділяють", - написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у дописі на X.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко зазначив, що в питанні обмеження Євросоюзом захисту для українців треба дивитися окремо щодо кожної країни, як саме вона втілюватиме це рішення в життя. Мережко додав, що, ймовірно, це рішення стосується майбутнього, а не статусу тих осіб, які вже отримали дозвіл на перебування. На думку депутата, держава може розробити політику повернення своїх громадян, які тимчасово перебувають за кордоном.

Також ми писали, що віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов пояснив, що потенційний перехід з гривні на євро можливий лише після адаптації банківського регулювання до норм ЄС, стабілізації економіки, контролю інфляції, посилення фінансової стійкості, виконання вимог щодо валютної стабільності та завершення війни. Тому, на його думку, говорити про швидкку заміну гривні на євро зарано. Мамедов зауважив, що навіть вступ України до Євросоюзу сам по собі не означатиме автоматичного переходу на євро. Перед цим країна має щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II.

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