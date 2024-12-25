На момент зникнення на борту літака перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Уряд Малайзії нещодавно повідомив про значний прогрес у розгадці таємниці рейсу МН370 Малайзійських авіаліній, який безслідно зник понад 10 років тому. Таким чином влада країни хоче відновити пошуки зниклого літака, пише Interesting Engineering.

Відомо, що приватна компанія з морської робототехніки Ocean Infinity підписала 18-місячну угоду про керівництво над цією новою пошуковою операцією. Якщо вона знайде літак, то отримає 70 млн доларів.

Під час пошуку літака будуть використовуватися передові технології, а саме ретранслятор слабких сигналів (Weak Signal Propagation Reporter, WSPR), який використовує малопотужні радіопередачі, що широко застосовуються радіоаматорами, відомими як радіоаматори.

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"Інноваційна технологія WSPR функціонує, посилаючи слабкі сигнали, які можуть створювати "хлібні крихти" у вигляді траєкторій польоту. Уявіть собі радіохвилі, що випромінюються через величезні океанські простори; якщо великий літак перетинає ці промені, він створює збурення, яке можна виявити і записати", - пояснили у матеріалі.

За допомогою даних WSPR за день зникнення літака - 8 березня 2014 року, дослідники сподіваються відтворити приблизний маршрут, яким міг рухатися "Боїнг-777" після втрати зв'язку.

Що відомо про зникнення рейсу МН370

Рейс MH370 вилетів з Куала-Лумпура, Малайзія та прямував до Пекіна, Китай. На жаль, диспетчери втратили зв'язок з літаком, коли він увійшов у повітряний простір В'єтнаму над Сіамською затокою.

Пізніше військові радари відстежили літак, який зробив несподіваний розворот і попрямував в Індійський океан. Вже через годину зв'язок з літаком було втрачено після зльоту, а перші пошукові роботи були припинені у 2017 році.

"На момент зникнення на борту літака перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу, залишивши сім'ї та друзів, які шукають відповіді на питання про руйнівну подію, що досі не вирішена. З того часу деякі уламки, пов'язані з цим рейсом, з'явилися на східному узбережжі Африки, за тисячі кілометрів від Малайзії, підкреслюючи величезну океанську територію, що охоплює потенційне місце катастрофи", - нагадали у Interesting Engineering.

Як будуть тривати нові пошуки

Зазначається, що Ocean Infinity визначила зону пошуку площею 15 021 квадратний кілометр для проведення цієї операції, ця територія приблизно дорівнює розміру штату Коннектикут.

Водночас на думку експертів, фюзеляж Боїнга 777 міг глибоко зануритися в м'яке мулисте морське дно південної частини Індійського океану за останнє десятиліття, що ще більше ускладнює пошукові роботи.

"У цих нових зусиллях уряд Малайзії та Ocean Infinity сподіваються, що поєднання морських технологій та аналізу WSPR нарешті дасть відповіді на численні питання, пов'язані з рейсом MH370. Поки сім'ї продовжують шукати відповіді, а авіаційна спільнота пам'ятає про трагічну втрату, цей новий пошук знаменує собою важливий крок до можливого розкриття однієї з найбільш переслідуючих таємниць в новітній історії авіації", - додають у матеріалі.

Авіакатастрофи у світі

Як писав УНІАН, бразилець запізнився на авіарейс, переплутавши стійку реєстрації. Однак пізніше стало відомо, що літак, на який він не встиг, зазнав аварії, через що всі пасажири та члени екіпажу загинули.

Також повідомлялось, що у Польщі під час підготовки до авіашоу розбився літак. Як стало відомо, на борту була одна людина - досвідчений пілот, проте він, на жаль, не встиг катапультуватися і загинув.

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