За словами французького лідера, мета Китаю і Франції щодо війни РФ проти України збігається.

Президент Франції Еммануель Макрон, який планує відвідати Південно-Східну Азію з офіційним візитом, провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони говорили, зокрема, про війну РФ проти України.

"Щодо війни, яку веде Росія в Україні, ми маємо спільну мету: тривалий і міцний мир. Він починається з негайного та безумовного припинення вогню", – написав Макрон у соцмережі Х.

Він зауважив, що важливо також досяги проресу на шляху до політичного рішення, що забезпечить мир і безпеку на Близькому Сході.

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"Ми працюватимемо з Китаєм над підготовкою Конференції з вирішення проблеми двох держав (ідеться про Ізраїль та Палестину, – УНІАН), запланованої на червень у Нью-Йорку, де Франція разом із Саудівською Аравією є співголовами", – додав він.

Війна в Україні: позиція Китаю

Офіційно Китай не став на бік жодної зі сторін російсько-української війни. Влада країни неодноразово випускала заяви щодо необхідності досягення миру, проте не засуджувала дії РФ. Війну ж там називають "українською кризою".

Лідер КНР здійснював візити до РФ, зокрема – на парад 9 травня. Водночас китайські компанії постачають Росії компоненти подвійного призначення, які потім використовуються у війні проти України.

На нещодавню розмову президента США Дональда Трампа з російським правителем Путіним у Китаї відреагували так:

"Щодо питання української кризи, Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, підтримує прямий діалог та переговори між Росією та Україною, а також підтримує політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть досягти справедливої, довгострокової, обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів", – сказала представниця китайського МЗС.

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