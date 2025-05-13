Якщо Росія це не підтримає, то всі партнери України введуть "сильні" санкції проти РФ, запевнив глава держави.

Україна отримала від Китаю сигнал про підтримку 30-денного припинення вогню перед 9 травня. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський розповів під час брифінгу.

"Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю та інших держав, що було б справедливо іти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати - з 8 по 10 травня - була безпека в регіоні, де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай", - сказав президент.

Він зауважив, що Україна своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє: ніяких ударів на 9 травня по параду в РФ не було.

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Зеленський нагадав, що 10 травня відбулась зустріч української сторони з європейськими лідерами.

"Всі підтвердили, що ми повинні йти на мінімум 30-денне припинення вогню. І якщо Росія це не підтримає, то всі союзники цього, всі наші партнери введуть сильні санкції проти Росії. Особливо це стосується їхніх енергетичного, банківського секторів", - зазначив президент.

Він підкреслив, що говорив з Коаліцією охочих, до якої долучились вже 30 країн.

"І ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від США і від країн Європи. Європейського Союзу й інших країн, які не є членами ЄС, а є європейськими державами", - заявив Зеленський.

Водночас він звернув увагу, що Російська Федерація у відповідь на зустріч 10 числа заявила, що не готова до безумовного припинення вогню, а хоче прямих перемовин з Україною щодо припинення вогню і інших питань, зокрема як завершити війну.

"Знов таки очікуючи, що Україна не підтримає ті чи інші сигнали, або не буде реагувати, або буде реагувати так, як буде вигідно РФ", - прокоментував Зеленський.

Переговори між Росією та Україною - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський відразу підтвердив готовність до переговорів із Росією "в будь-якому форматі", аби було досягнуто угоди про припинення вогню.

Водночас стало відомо, що президент України не зустрічатиметься у Стамбулі ні з ким, крім особисто Путіна.

Зазначається, що лідери країн мали б зустрітись в Стумбулі 15 травня. Однак наразі немає підтвердження, що туди приїде російський диктатор. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до переговорів у Стамбулі. На всі інші запитання журналістів із цього приводу він відповідати не став.

За непідтвердженими даними з російських джерел, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. До складу делегації також увійде помічник президента Юрій Ушаков.

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