Офіційний Пекін назвав повномасштабну російську агресію "українською кризою".

Китай сподівається, що мирна угода між Україною та РФ буде прийнятною для всіх сторін. Про це заявила спікерка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи вчорашні переговори Путіна і Трампа.

Так, на запитання журналістів, що думає офіційний Пекін щодо вчорашніх подій, речниця китайського МЗС сказала, що вони "звернули увагу на відповідні повідомлення".

"Щодо питання української кризи, Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, підтримує прямий діалог та переговори між Росією та Україною, а також підтримує політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть досягти справедливої, довгострокової, обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів", – сказала вона.

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На прохання прокоментувати ідею посередництва Ватикану у переговорах Києва і Москви, Мао Нін повторила тезу про "підтримку всі зусилль, що сприяють миру" та додала, що Китай продовжить "відігравати конструктивну роль відповідно до побажань зацікавлених сторін".

Переговори Трампа з Путіним: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп шокував лідерів Європи "успіхами" своєї дипломатії щодо Росії.

Після вчорашньої розмови з Путіним він провів багатосторонню розмову з керівниками низки європейських країн, включно з Україною. Трамп похвалився черговою обіцянкою Путіна про готовність до переговорів і заперечив наміри запроваджувати нові санкції проти агресора.

Цим він фактично поховав європейський ультиматум Росії про 30-денне припинення вогню, яке сам же пропонував ще два місяці тому.

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