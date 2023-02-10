Терорист мріє, що окупанти зможуть дійти до Ла-Манша.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин шокував небаченою "щедрістю" і заявив, що Росія окупує Європу і поділиться з українцями. На його переконання, Україні "по-людськи" треба віддати Францію, Болгарію та Італію.

В інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову Пригожин заявив, що Росія повинна "ділитися" з українцями.

"Ми повинні по-людськи як із 41 по 45-ий закрити все на ключ. Ніяких Туреччин, ніяких Францій, ніякого розслабону. Всі вдягаємо нормальні робочі костюми та йдемо вкалувати, як Папа Карло. Повкалуємо по-нормальному, а тоді можемо поставити питання: "А де наш Ла-Манш?". І 100%, мені здається, ніхто не буде проти, що Францію, Італію, Болгарію і ще що-небудь українцям віддати. З ними треба чесно поділитися, бо вони тут з нами настраждаються ще, мамо, не горюй", - заявив Пригожин.

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Мрії Пригожина

Нагадаємо, що Пригожин, найманці якого вже який місяць не можуть захопити Бахмут Донецької області, розмріявся про захоплення України "до Дніпра". Ба більше, у нього є "план", як російським окупантам дійти до Ла-Манша.

Водночас "Вагнер" фактично не має успіхів на полі бою. Кілька місяців штурмів Бахмута виявилися невдалими. Околиці міста засипані трупами найманців. Водночас зеки Пригожина змогли захопити сусідній Соледар, але втрати іноземні розвідки визнали невиправданими.

Після втрати більшої частини бойовиків "Група Вагнера" опинилася на межі виживання. При цьому у Пригожина з'явилися проблеми з вербуванням нових ув'язнених, що змусило його оголосити про припинення набору "добровольців" у російських в'язницях.

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