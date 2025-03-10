Він обійшов ексміністра фінансів Христю Фріланд.

Новий лідером Ліберальної партії Канади обрали колишнього очільника центральних банків Канади та Англії Марка Карні. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра країни.

Як передає BBC, Карні отримав 85,9% голосів виборців, Христя Фріланд - 8%, Каріна Гоулд - 3,2%, а Френк Бейліс - 3%. У своїй промові політик заявив, що його уряд побудує сильнішу економіку, забезпечить міцні відносини з надійними торговельними партнерами та захистить кордони країни.

Також він висловився про "торговельну війну", яку Канаді оголосив новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Карні вважає, що відповідь країни на ці заходи була правильною, оскільки вони не можуть дозволити Трампу досягти успіху в цьому питанні:

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"Заходи залишатимуться в силі доти, доки США не зможуть приєднатися до нас у прийнятті надійних і достовірних зобов'язань щодо вільної і справедливої торгівлі".

Що відомо про Марка Карні

Марк Джозеф Карні народився 16 березня 1965 року у містечку Форт-Сміт. Він здобув ступінь бакалавра економіки в Гарвардському університеті, а також отримав ступінь магістра та доктора філософії у Оксфордському університеті.

Після завершення навчання Карні працював у інвестиційній компанії Goldman Sachs, де займався питаннями інвестиційного банкінгу.

У 2003 році він приєднався до Банку Канади як заступник голови, а в 2008 році був призначений його головою, ставши наймолодшим керівником центрального банку серед країн Великої сімки. У 2013 році Карні очолив Банк Англії, ставши першим іноземцем на цій посаді, і обіймав її до 2020 року.

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