Прем'єр-міністр ще не ухвалив остаточного рішення.

Очікується, що Джастін Трюдо оголосить про свою відставку з поста лідера Ліберальної партії Канади цього тижня, повідомляє Globe and Mail, що може спровокувати боротьбу за його місце на посаді прем'єр-міністра.

Як зазначає Bloomberg, Трюдо перебував під тиском з боку обраних законодавців своєї партії, вимагаючи піти у відставку протягом кількох місяців. Цей тиск тільки посилився відтоді, як Христя Фріланд, його міністерка фінансів, пішла у відставку 16 грудня, заявивши, що вона і прем'єр-міністр розходяться в думках з приводу політики.

Рішення Трюдо про те, що робити далі, ухвалюють дуже обережно, за словами людини, близької до прем'єр-міністра. У звіті Globe, в якому цитувалися люди, імена яких газета не назвала, не йшлося про те, що Трюдо твердо вирішив відмовитися від влади.

Відео дня

Зазначається, що ліберальні законодавці планують провести збори кокусу в середу.

Після розколу з Фріланд деякі з найближчих радників Трюдо дотримувалися думки, що прем'єр-міністр не зможе пережити політичні наслідки, повідомили Bloomberg люди, знайомі з ситуацією.

Понад 20 ліберальних членів парламенту публічно закликали до відставки Трюдо, і ще більше заявили на закритих зустрічах, що у прем'єр-міністра немає іншого вибору, окрім як піти. У лібералів 153 місця в Палаті громад, включно з Трюдо.

"Країна може зіткнутися з нестабільністю, зокрема, через економічну загрозу у вигляді потенційного 25% тарифу США на канадський імпорт від нової адміністрації. Простіше кажучи, час має суттєве значення. Вам недоцільно залишатися лідером", - ідеться в нещодавньому листі, надісланому прем'єр-міністрові Коді Блуа, який очолює групу ліберальних членів із чотирьох найсхідніших провінцій.

Прем'єр-міністр практично зникла з поля зору громадськості відтоді, як Фріланд опублікувала свою уїдливу заяву про відставку. Трюдо провів більшу частину відпустки на гірськолижному курорті в західній Канаді та не спілкувався з журналістами відтоді, як повернувся до Оттави.

Зазначається, що якщо 53-річний Трюдо дійсно оголосить про свій намір піти у відставку після дев'яти років при владі, це покладе початок внутрішньопартійній боротьбі з приводу того, як обрати наступника. Якщо він негайно піде у відставку, ліберали, найімовірніше, оберуть тимчасового лідера з числа своїх обраних членів фракції.

Однак також можливо, що Трюдо вирішить залишитися на своїй посаді, поки члени Ліберальної партії проведуть перегони за лідерство, щоб вибрати його наступника. Терміни для партійного змагання мають бути дуже стислими, враховуючи, що основні опозиційні партії заявили, що мають намір голосувати проти уряду на наступному засіданні Палати представників.

Парламентські експерти заявили, що в уряду може бути тільки час до березня, перш ніж він зіткнеться з вотумом недовіри в Палаті представників.

Фріланд дзвонила ліберальним законодавцям і, як очікується, буде балотуватися на пост лідера, якщо з'явиться така можливість.

Марк Карні, колишній керівник Банку Канади і Банку Англії, також може балотуватися, якщо це буде відкритий конкурс, який не сприятиме чинним законодавцям, сказала одна людина, знайома з цим питанням.

Члени кабінету Трюдо, які часто згадуються в обговореннях щодо керівництва партії, включають міністра закордонних справ Мелані Жолі, міністра промисловості Франсуа-Філіпа Шампані та міністра транспорту і внутрішньої торгівлі Аніту Ананд.

Війна в Україні - позиція Трюдо

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо раніше заявляв, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах. Також він вважає, що війна в Україні може закінчитися в найближчі місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: