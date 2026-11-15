Макрон назвав два головні пріоритети ЄС щодо України

Макрон заявив, що Україна "має бути в НАТО".

Війна в Україні безпосередньо стосується Європи, і допомагаючи Києву захищатися, Франція зміцнює свою колективну безпеку. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до французької нації після самітів європейських лідерів у Дубліні.

Він розповів, що під час дев’ятого саміту Європейської політичної спільноти та неформальної зустрічі Європейської ради Україна була в центрі уваги, і європейські лідери зосередилися на двох пріоритетах.

Перший – допомогти Україні пережити зиму

Макрон підкреслив, що переговори з американськими представниками лише підтвердили, що Путін не хоче домовлятися. При цьому його армія не просувається вперед – навпаки, вона відступає й зазнає значних втрат, тож він посилює удари по мирному населенню та намагається занурити країну в темряву взимку.

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"Наш обов’язок – зірвати ці плани. Це означає, що ми маємо продовжувати надавати фінансову підтримку та допомагати Україні захищати її громадян, електростанції та енергомережі", – сказав Макрон.

При цьому він наголосив, що ті, хто закликає обмежити ресурси для України, фактично хочуть примусити її до несправедливого миру, а отже, зробити вразливою й усю Європу.

"Це прямий шлях до нової війни. Франція не може дотримуватися такої позиції", – підкреслив Макрон.

Другий пріоритет – працювати разом з Україною над досягненням справедливого й міцного миру

Президент Франції наголосив, що Європа має відіграти в цьому ключову роль, оскільки від такого миру залежить і безпека континенту.

"Передбачається підтримка української армії, а також підготовка багатонаціональних сил, які можуть бути розгорнуті після встановлення режиму припинення вогню. Наразі в Польщі проходять навчання, покликані продемонструвати нашу готовність зробити свій внесок", – зазначив він.

Він також підкреслив, що Україні "призначено" бути в НАТО:

"Хочу висловити свою переконаність у тому, що Україна, яка має найбільшу в Європі звичайну армію, покликана відігравати ключову роль нарівні з НАТО – організацією, в якій їй і належить бути".

Вимоги Путіна на переговорах

Як писали ЗМІ, для припинення війни проти України Росія вимагала від НАТО повернутися до кордонів 1997 року. Йдеться, зокрема, про військову присутність у Польщі та країнах Балтії. Крім того, Москва вимагає заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі.

Окремий пункт стосується припинення поставок Києву західної зброї та військової техніки.

Водночас зять Трампа Джаред Кушнер заявив, що президент США підтримає лише ті домовленості, які зміцнять безпеку України та Європи.

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