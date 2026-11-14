'Не можемо висувати умови': у Кремлі зробили заяву про участь Європи в переговорах

Пєсков заявив, що Росії "було б краще поспілкуватися з європейцями".

У Кремлі прокоментували участь представників Європи у мирних переговорах щодо України та зазначили, що Москва не планує впливати на склад переговорної групи.

"Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи. Таке формулювання питання є абсолютно неправильним", – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Він додав, що "було б краще нам поспілкуватися з європейцями й зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу".

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Так Песков відповів на запитання про те, наскільки близькими до реальності є твердження, що Путін погодився включити європейських представників до наступного раунду переговорів щодо України.

Участь Європи у мирних переговорах

Раніше посланці Трампа заявили, що представники ЄС можуть долучитися до наступного раунду зустрічей.

Як повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта, до переговорного процесу приєднаються країни "європейської п’ятірки" з Коаліції бажаючих – Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також керівні інститути Європейського Союзу.

Однак у Москві дали зрозуміти, що не готові беззастережно приймати участь європейських представників. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль спочатку має зрозуміти "справжні наміри" європейських країн та їхню готовність сприяти мирному процесу.

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