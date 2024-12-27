ISW: Путін відкинув ідею мирного плану команди Трампа

Диктатор не погодився з пропозицією відкласти вступ України в НАТО через десяток років.

Правитель Росії Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда обраного президента США Дональда Трампа, щодо миру в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що Путін напряму відкинув пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни.

26 грудня диктатор заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років", коментуючи цю ідею команди обраного президента США.

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"Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 – початок 2022 років.

Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, введення жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади".

Трамп і Путін - останні новини

Раніше Володимир Путін заявив про свою готовність зустрітися з Дональдом Трампом "у будь-який час". За його словами, він також готовий до "переговорів і компромісів" з Україною.

А Дональд Трамп заявляв, що Путін чекає зустрічі з ним "якнайшвидше": "Тому ми повинні почекати цього, ми повинні закінчити цю війну".

Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол розповів, як Трамп може Зеленського та Путіна до проведення переговорів.

"Путін вестиме серйозні переговори тільки тоді, коли російські збройні сили більше не зможуть захоплювати більше української території, або, що ще краще, хоча й менш імовірно, коли російські солдати почнуть втрачати позиції", - пояснив політик.

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