Більшість українських захисників визнають, що зараз нестача солдатів є такою ж критичною, як і дефіцит зброї.

Поки весь світ святкує Різдво, українські військові на передовій стримують натиск окупантів та гадають, чи зможе обраний президент США Дональд Трамп покласти край війні, що її розвʼязала Росія.

Про настрої українських оборонців пише The Washington Post. Гарного настрою немає, зізнався виданню заступник командира батальйону 33-ї механізованої бригади на імʼя Кирило.

"Ніхто не відчуває, що кінець близький. Моральний дух опускається все нижче і нижче, стає все гірше і гірше", – додав 37-річний військовий.

Відео дня

Це вже треті зимові свята, які Україна зустрічає в умовах повномасштабної війни. І обіцянка новообраного президента США Дональда Трампа провести переговори з метою припинення війни змушує багатьох задуматися, чи буде ще один, четвертий такий рік. Трамп вже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. При цьому він сигналізує про те, що безпекова допомога з боку Вашингтона буде зменшена.

Коли українських захисників з лав 33-ї бригади запитали, що вони думають про можливе припинення вогню у 2025 році, бійці відповіли, що вітали б перемир'я. Водночас воїни скептично ставляться до того, що воно настане найближчим часом.

Багато хто з українських оборонців висловив сумнів у тому, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на мир, поки російські війська продовжують просуватися і здобувати перемоги. Мирна угода з агресоркою, ймовірно, також передбачала б збереження Москвою контролю над окупованими територіями – йдеться про понад 20% території України.

"Я боюся, що нас просто кинуть. Такі думки закрадаються – що підтримка і постачання від наших союзників, боєприпасів просто зупиняться. Якщо у нас цього не буде, нам не буде з чого стріляти", – каже 26-річний Олександр.

Але більшість українських захисників визнають, що зараз нестача солдатів є такою ж критичною, як і дефіцит зброї. В 33-й бригаді на деяких посадах, таких як водій бронетранспортера, була лише одна людина на батальйон. Така ситуація ускладнювала логістику безпечного транспортування військ з окопів і назад.

"У нас взагалі є піхота? У нас є лише кілька хлопців, і їм більше 50 років. Що вони можуть зробити?", – заявив 37-річний оператор БПЛА Денис.

39-річний Фелікс, який відповідає за матеріально-технічну та моральну підтримку свого підрозділу, каже, що військові просто виснажені. Він висловив сподівання, що інавгурація Дональда Трампа в січні 2025 року ознаменує поворотний момент у війні в бік переговорів, оскільки це може дати солдатам таку необхідну перерву:

"Так не може тривати далі. Ми відходимо. А вони просуваються все далі і далі. Про яку перемогу може йти мова? ... Якщо наші чиновники не можуть покласти цьому край, можливо, пан Трамп зможе".

Водночас капелан Микола Багіров сподівається, що припинення вогню відбудеться до Великодня.

"Ми не можемо жити без надії", – додав він.

48-річний військовий на імʼя Олег, який проводив Різдво в одному з медичних пунктів, відновлюючись після поранення хребта, каже, що "це ще не скоро закінчиться":

"Росіяни не зупиняться. Вони не хочуть жити мирно".

Війна в Україні: це варто знати

Російські загарбники тиснуть на фронті, ворог окупував Українку Донецької області. Крім того, фіксується просування окупантів в районі кількох населених пунктів, повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", – йдеться у повідомленні.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що США збільшують постачання допомоги Україні. За його словами, темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів.

Вас також можуть зацікавити новини: