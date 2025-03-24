У канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відмовилися прямо відповідати спецпосланцю президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, який нещодавно назвав план британського лідера щодо відправлення миротворців в Україну "позерством". Про це пише The Guardian.
Зазначається, що речник британського прем’єр-міністра відмовився прямо коментувати заяву Віткоффа, наголосивши, що "Стармер детально пояснив, чому він працює над планом створення "коаліції охочих" для підтримки України , і чому будь-яка мирна угода потребує військового підкріплення".
Коли ж речника запитали, чи обговорював Стармер слова Віткоффа під час учорашньої телефонної розмови із Трампом, він відповів, що основною темою була економічна угода.
"Ми зосереджені на результатах. Прем’єр-міністр абсолютно чітко пояснив роль "коаліції охочих" та її цінність. Саме тому цього тижня ми проводимо три дні детального оперативного планування. Прем'єр-міністр зосереджений на досягненні правильного результату для України. Відбувається регулярна взаємодія з президентом Трампом задля цієї мети, і ми маємо спільне бачення з президентом Трампом щодо встановлення міцного миру в Україні", - зазначив речник.
План Стармера щодо миротворців і реакція на нього Віткоффа
Як повідомляв раніше УНІАН, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон сформували "коаліцію охочих", до якої долучилися більше як 30 країн. Чимало з них оголосили про готовність відправити свої миротворчі війська для контролю над дотриманням режиму припинення вогню в Україні, якщо його буде оголошено. На нещодавній зустрічі "коаліції охочих" обговорювалися плани створення миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців.
Проте спецпосланець президента США Стів Віткофф відкинув план прем'єр-міністра Великої Британії щодо миротворчої місії для контролю над режимом припинення вогню в Україні. В інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону він назвав план Стармера "позерством", який ґрунтується на "спрощеному" уявленні європейських лідерів про те, що "всі ми маємо бути схожі" на колишнього прем'єра Британії Вінстона Черчилля.