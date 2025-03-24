Речник британського прем’єр-міністра відмовився прямо коментувати заяву спецпосланцю президента США.

У канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відмовилися прямо відповідати спецпосланцю президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, який нещодавно назвав план британського лідера щодо відправлення миротворців в Україну "позерством". Про це пише The Guardian.

Зазначається, що речник британського прем’єр-міністра відмовився прямо коментувати заяву Віткоффа, наголосивши, що "Стармер детально пояснив, чому він працює над планом створення "коаліції охочих" для підтримки України , і чому будь-яка мирна угода потребує військового підкріплення".

Коли ж речника запитали, чи обговорював Стармер слова Віткоффа під час учорашньої телефонної розмови із Трампом, він відповів, що основною темою була економічна угода.

Відео дня

"Ми зосереджені на результатах. Прем’єр-міністр абсолютно чітко пояснив роль "коаліції охочих" та її цінність. Саме тому цього тижня ми проводимо три дні детального оперативного планування. Прем'єр-міністр зосереджений на досягненні правильного результату для України. Відбувається регулярна взаємодія з президентом Трампом задля цієї мети, і ми маємо спільне бачення з президентом Трампом щодо встановлення міцного миру в Україні", - зазначив речник.

План Стармера щодо миротворців і реакція на нього Віткоффа

Як повідомляв раніше УНІАН, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон сформували "коаліцію охочих", до якої долучилися більше як 30 країн. Чимало з них оголосили про готовність відправити свої миротворчі війська для контролю над дотриманням режиму припинення вогню в Україні, якщо його буде оголошено. На нещодавній зустрічі "коаліції охочих" обговорювалися плани створення миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців.

Проте спецпосланець президента США Стів Віткофф відкинув план прем'єр-міністра Великої Британії щодо миротворчої місії для контролю над режимом припинення вогню в Україні. В інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону він назвав план Стармера "позерством", який ґрунтується на "спрощеному" уявленні європейських лідерів про те, що "всі ми маємо бути схожі" на колишнього прем'єра Британії Вінстона Черчилля.

Вас також можуть зацікавити новини: