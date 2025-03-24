За понад два роки Британія підготувала 52 тис. українських військових.

У Великій Британії навчання українських військових проходять під контролем іноземних інструкторів. Перед практичними заняттями в "полях" військові вчать теорію на базі програми підготовки українських бійців Інтерфлекс за стандартами британської армії.

За понад два роки Британія підготувала 52 тис. українських військових. Серед них менше ніж 1% вдалися до СЗЧ під час навчання, сказав командувач Інтерфлексу полковник Бордман в інтерв'ю Українській правді.

Він уточнив, що за увесь 2024 рік у Великій Британії було лише двоє українських СЗЧешників, а з початку цього року вже 12.

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Що таке Інтерфлекс

Програма Інтерфлекс має такі ключові напрямки - базова підготовка для новобранців, навчання інструкторів і курси лідерства для командирів нижчої офіцерської ланки. В Україні на навчання по програмі набирають 60% новачків, 30% офіцерів і 10% інструкторів. Навчання проводяться на спеціальних військових базах Великобританії, таких як військова база в Лідс-Моор.

Навчання українських військових у Великобританії

Навчання українських військових у Великій Британії почалося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, у Британії планували, що за 2022 рік навчання пройдуть майже 10 тис. українських військових.

Восени 2024 року стало відомо, що Велика Британія може відправити війська в Україну з навчальною місією. Зокрема, британське військове керівництво розглядає можливість відправки на захід України військовослужбовців для навчання солдатів.

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