Російський ринок телекомунікацій залишився без провідних постачальників обладнання та ПЗ.

Після виходу з Росії компаній Ericsson і Nokia мобільні мережі країни зіткнуться з великими проблемами в довгостроковій перспективі. Про це пише агентство Reuters.

На думку високопоставлених представників декількох телекомунікаційних компаній, користувачі російської мережі стільникового телефонного зв'язку відчують на собі вихід з країни провідних виробників відповідного обладнання. Росіян очікує зниження швидкості мобільного інтернету, часті скиди виклику при дзвінках і інші проблеми.

Відзначається, що на частку Ericsson і Nokia припадало близько половини російського ринку телекомунікаційного обладнання. Також вони продавали важливе програмне забезпечення для систем зв'язку.

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В обох компаніях вже підтвердили, що повністю підуть з російського ринку до кінця року, припинивши всякі поставки. Це викличе гострий дефіцит відповідних товарів і послуг в Росії.

Хоча російська влада намагається замістити західну апаратуру технікою свого виробництва, представники галузі зізнаються, що вихід іноземців відкине мережу мобільного зв'язку в РФ на ціле покоління назад.

"Якщо, імовірно, така ситуація триватиме роками, російські стільникові мережі по зоні покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х, коли їх покриття обмежувалося великими містами і найбагатшими передмістями", — заявив керівник відділу ІТ одного з профільних інтернет-видань РФ Леонід Коник.

Примітно, що китайська Huawei – теж один з найбільших постачальників телекомунікаційного обладнання в РФ – за словами джерел, вже припинила продажі нового обладнання на російському ринку, хоча продовжує обслуговувати раніше поставлену апаратуру.

Так, за даними видання "Коммерсантъ", з 1 січня наступного року Huawei закриє в Росії свій підрозділ, який займався продажем систем зберігання даних та телекомунікаційного обладнання корпоративним клієнтам. Двом тисячам співробітників відділу вже запропонували перевестися у філії компанії в інших країнах СНД.

Вихід західних компаній з Росії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року десятки провідних західних компаній з різних галузей оголосили про припинення діяльності в РФ. Цьому сприяли як офіційні санкції, що вводяться країнами Заходу, так і побоювання самих компаній за свій публічний імідж через роботу в РФ.

Компанії Ericsson і Nokia ще на початку року оголосили про свої плани піти з російського ринку. При цьому поставки обладнання були припинені майже відразу після нападу РФ на Україну.

Однак процес відходу компаній їх Росії виявився сильно розтягнутий у часі, оскільки західні уряди були стурбовані ризиком поломок критично важливої телекомунікаційної інфраструктури в Росії.

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