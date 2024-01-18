Скорочена назва аеропорту Кишинева російською мовою більше не з'являтиметься на картах польотів.

Міжнародний аеропорт Кишинева 18 січня відмовився від старого трилітерного коду позначення KIV, що є скорочення від російської назви Кишинева, та отримав новий – RMO (Республіка Молдова). Про це повідомляє прес-служба аеропорту Кишинева.

"З сьогоднішнього дня, 18 січня, Міжнародному аеропорту Кишинева присвоєно нову абревіатуру та він буде відображатися в таблицях рейсів з кодом – RMO", – йдеться в повідомленні.

В прес-службі аеропорту відмітили, що в разі проблем в процесі бронювання квитка через зміну коду радять контактувати з техпідтримкою відповідної авіакомпанії.

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Як зазначили у виданні Newsmaker, багато аеропортів світу мають трилітерний код, що присвоюється аеропортам Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA). Коди IATA використовують авіакомпанії, агенції з продажу авіаквитків, комп'ютерні системи бронювання для передачі інформації, пов'язаної з організацією комерційної діяльності в галузі пасажирських авіаперевезень та взаємодією різних підприємств у рамках цієї комерційної діяльності.

Аеропорт Кишинева – останні новини

Раніше повідомлялося, що угорський лоукостер Wizz Air обіцяв з грудня відновити регулярні рейси до Молдови, які припинив ще в березні через безпекову ситуацію, пов'язану з обстрілами Росії по Україні.

У грудні 2023 року міністр інфраструктури Андрій Спину повідомив, що трилітерний код, який використовується для позначення аеропорту Кишинева, зміниться на RMO. За його словами, скорочення назви Кишинева абревіатура KIV російською мовою більше не з'являтиметься на картах польотів.

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